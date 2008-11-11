Строительная палата Украины разработает свой законопроект об антикризисных мерах в строительстве

Киев. 11 ноября. УНИАН. Строительная палата Украины планирует разработать свой законопроект об антикризисных мерах в строительстве.

Об этом сообщил президент Строительной палаты Украины (СПУ) Владимир ПОЛЯЧЕНКО сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его данным, тот вариант законопроекта, разработанный Минрегионстроем, который рассматривался на заседании Кабинета министров 10 ноября, не прошел, «хотя методология и концепция подходит».

В.ПОЛЯЧЕНКО сообщил, что сегодня на конференции СПУ, где соберутся 27 ее региональных руководителей, будет обсуждаться разработка нового законопроекта.

«Я поставлю задачу, соберем сегодня рабочую группу и будем делать свою версию этого закона», - сказал он.

При этом В.ПОЛЯЧЕНКО отметил, что СПУ открыта для сотрудничества с другими организациями и ведомствами в строительной отрасли при разработке данного законопроекта.

«Главное, чтобы он был для строителей антикризисным, а не популистским», - добавил он.

Президент СПУ также отметил, что на завтрашней встрече представителей строительной отрасли с Президентом он предложит два основных механизма для стабилизации ситуации в отрасли. В частности, это рефинансирование Нацбанком коммерческих банков, которые финансируют жилищное строительство под его залог, а также предоставление государством первого 30% взноса на приобретение населением доступного жилья