Ввиду кризиса объемы строительства жилья в Украине в 2010 году могут упасть до 7 млн. кв. м – эксперты

Киев. 11 ноября. УНИАН. Ввиду финансового кризиса объемы жилищного строительства в Украине в 2010 году могут упасть до 7 млн. кв. м.

Об этом сообщил президент Строительной палаты Украины (СПУ) Владимир ПОЛЯЧЕНКО сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Если сегодня принять меры, то в 2009 году ситуацию можно исправить. Но если мы в первом квартале заложим ноли, то в 2010 году можно получить 70-80% от объемов 2007 года», - сказал он.

Президент СПУ добавил, что все зависит от того, как быстро будут приняты меры по урегулированию ситуации в строительстве.

При этом генеральный директор концерна «Подолье» (Винница) Тимофей ГИРЕНКО отметил, что темпы строительства могут быть выше на то время, а объем ввода жилья – ниже.

«Строители во втором полугодии этого года закладывают новые дома, а срок строительства одного дома – минимум 2 года. То, что мы заложили во втором полугодии этого года, должно сдаваться в 2010 году», - пояснил Т.ГИРЕНКО.

В.ПОЛЯЧЕНКО напомнил, что в 1986 году, на который пришелся пик строительства в Украине, было введено в эксплуатацию 20 млн. кв. м жилья, в 2007 году – 10 млн. кв. м.

По его мнению, в этом году Украина может выйти на прошлогодние показатели ввода жилья.