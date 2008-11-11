Украинская премьера документального фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства»

Посольство Российской Федерации в Украине, российский интернет-телеканал Россия.ру приглашает посетить украинскую премьеру документального фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства».

Фильм «Война 08.08.08. Искусство предательства» создан ведущим российским интернет-телеканалом Россия.ру (Russia.ru) и посвящен трагическим событиям в Южной Осетии в августе 2008 г. Картина содержит редкие хроникальные кадры и свидетельства очевидцев.

Российская премьера фильма состоялась 28 октября 2008 г. в Москве. В настоящий момент в сети Интернет фильм посмотрели уже более 1 млн. пользователей.

На премьеру в Киеве приглашены представители органов власти Украины, посольств иностранных государств, украинских и зарубежных СМИ. Перед гостями выступят генеральный продюсер фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства», депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Константин Рыков и авторы фильма.

По окончании показа гостям премьеры будет представлен отчет о поездке в Южную Осетию председателя Временной следственной комиссии Украины по урегулированию кавказского конфликта Коновалюка Валерия Ильича и обмен мнениями.

Мероприятие состоится в среду, 12 ноября 2008 г. в 15.30 по адресу: ул. А. Тарасовой, д. 5а, в Отеле Хаятт Ридженси Киев, контактный тел. 8 0934744492