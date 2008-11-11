Профсоюз милиции требует от прокуратуры Киева объективно расследовать дело патрульных, которые задержали помощника прокурора

Киев. 11 ноября. УНИАН. Киевская городская организация Профсоюза аттестованных работников органов внутренних требует от столичной прокуратуры объективно расследовать уголовное дело о задержании работниками милиции помощника прокурора Подольского района столицы.

Об этом заявили представители столичного профсоюза работников милиции сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил председатель профсоюза Петр ВАСЮК, событие, произошедшее 8 октября 2008 года, получило значительный резонанс среди личного состава органов внутренних дел столицы. Он напомнил, что этот инцидент также широко освещал один из центральных телеканалов, когда двое патрульных милиционеров задержали гражданина Ярослава СТРУЧКА, который был в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок.

Как выяснилось, Я.СТРУЧОК был помощником прокурора Подольского района столицы, и 23 октября прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении работников милиции, которые его задержали.

“Анализ текста постановления о возбуждении уголовного дела дает основания видеть со стороны прокуратуры Киева предубежденность к работникам милиции и необъективность в изложении очевидных фактов. В частности, можно отметить такие обстоятельства: дело возбуждено не по факту, а именно в отношении двух лиц, хотя с задержанным общались и другие работники милиции; проигнорирован факт драки между Я.СТРУЧКОМ и гражданином С., во время которой помощник прокурора получил телесные повреждения; не была дана оценка действиям Я.СТРУЧКА, который сначала нарушал общественный порядок, а при вмешательстве работников милиции не покорился их законным требованиям, совершив при этом физическое сопротивление с нанесением одному из милиционеров телесных повреждений; сам факт пребывания Я.СТРУЧКА в состоянии опьянения и хулиганство дискредитируют его не только как работника правоохранительного органа, но и как гражданина, а законные действия милиционеров по прекращению правонарушения трактуются как унижение достоинства задержанного; подвергается сомнению правомерность действий работников милиции в отношении прекращения правонарушения”, - объяснил позицию профсоюза П.ВАСЮК.

В связи с этим он отметил, что столичный профсоюз работников органов внутренних дел в рамках предоставления милиционерам правовой помощи требует от прокуратуры объективно расследовать это уголовное дело и обжалует постановление о его возбуждении.

Как сообщал УНИАН, по данному инциденту генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил комплексную проверку прокуратуры Подольского района Киева.

Во время проверки были выявлены существенные недостатки в организации работы по подавляющему большинству направлений деятельности этой прокуратуры. Поэтому коллегия Генпрокуратуры пришла к выводу, что прокурор Подольского района Киева за неподобающее выполнение служебных обязанностей, отсутствие требовательности и контроля за работой подчиненных заслуживает на освобождение с занимаемой должности. В то же время помощник прокурора Я.СТРУЧОК за недостойное поведение и совершение позорного поступка, обнародованного в средствах массовой информации, должен быть уволен из органов прокуратуры.