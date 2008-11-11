Киев, 11 ноября. УНИАН. Социологи предупреждают о возможной низкой явке граждан на досрочные выборы из-за разочарования в политике.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор IFES Центра прикладных исследований Clifton White (Вашингтон, США) Ракеш ШАРМА, обнародовав результаты исследования “Общественное мнение в Украине”, проведенного в период с 17 по 28 октября 2008 года.

“Большинство украинцев (59%) утверждают, что они наверное или вероятно проголосуют, если выборы состоятся в декабре 2008 года. Этот процент может свидетельствовать о том, что в случае проведения досрочных выборов явка может составить менее 50%. Кроме того, такие результаты исследования могут свидетельствовать также о том, что украинцы устали от выборов, происходящих каждый год”, – сказал Р.ШАРМА.

В то же время, по его словам, среди тех, кто собирается принять участие в выборах, БЮТ и Партия регионов получили наивысшую поддержку – 26%. “Коммунистическую партию поддерживают 5%, блок Литвина – 3,2%, в то же время Блок “Наша Украина” получает лишь 2% поддержки”, - добавил социолог.

Р.ШАРМА также сообщил, что среди тех, кто на предыдущих выборах голосовал за блок “Наша Украина – Народная самооборона” 35% граждан намерены отдать свои симпатии Блоку Юлии Тимошенко. “Партия регионов и КПУ также получают часть голосов прежних сторонников НУ-НС, но это очень незначительная часть. В основном, поддержка НУ-НС перетекает к БЮТ”, - объяснил он.

“В то же время большинство украинцев – 78% - не считают, что голосование дает людям возможность влиять на процессы принятия решений”, - добавил Р.ШАРМА.

Справка УНИАН. IFES Центра прикладных исследований Clifton White (Вашингтон, США) проводил исследование в период с 17 по 28 октября 2008 года. Были опрошены 1 тыс. 218 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность составляет 2,75%. Проведение исследования финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).