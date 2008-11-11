КУА заявляют о значительных потерях, однако надеются на рост

Киев. 11 ноября. УНИАН. Компании по управлению активами (КУА) заявляют о значительных потерях с начала 2008 года, однако надеются на рост в дальнейшем.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители нескольких компаний по управлению активами.

В частности, по словам вице-президента и инвестиционного управляющего КУА "Foyil Asset Management" Дмитрия МОШКАЛО, объемы активов в публичных фондах, находящихся под управлением "Foyil Asset Management Ukraine", с начала года сократились в 3 раза – до 9 млн. грн. В то же время, по его словам, компания сознательно продолжает придерживаться ориентации на акции как один из основных инструментов инвестирования, поскольку на сегодня украинские акции представляют реальный сектор экономики с большим потенциалом роста.

По информации генерального директора КУА «Инэко-Инвест» Олега МОРКВЫ, сумма активов в публичных фондах его компании с начала года снизилась на 30% – с 11,5 млн. грн. до 7 млн. грн. В то же время он отметил, что в прошлом году активы под управлением КУА выросли на 40%.

По словам директора по развитию "Concorde Asset Management" Григория ПЕЛЕХА, с начала года сумма активов под управлением публичных фондов данного КУА снизилась в 4 раза в связи с негативной рыночной конъюнктурой. В то же время он отметил, что, несмотря на это, компания не откажется от своих планов по запуску новых фондов, в частности, фонда «Олигарх».

В целом участники пресс-конференции отметили, что, несмотря на продолжающиеся кризисные явления в мировой экономике, сегодня уже более понятными стали возможные пути экономического развития в дальнейшем, что позволяет КУА планировать свои действия в будущем.

Справка УНИАН. "Foyil Asset Management Ukraine" основана компанией "Foyil Asset Management". Получив лицензию на управление активами общих фондов и негосударственных пенсионных фондов 2006 года, компания занимается деятельностью по управлению активами в Украине.

КУА "Инэко-Инвест" зарегистрирована как компания по управлению активами 20 января 2004 года. КУА "Инэко-Инвест" входит в группу компаний «ИНЭКО», которая помимо управляющей компании включает также фондовую компанию ОАО «ИК «ИНЭКО»» и консалтинговую фирму «ИГ «ИНЭКО».

Компания "ИНЭКО-Инвест" управляет активами двух интервальных диверсифицированных, двух корпоративных и одним венчурным инвестиционным фондом.

КУА "Concorde Asset Manаgement" основана в феврале 2007 года и входит в состав группы компаний "Concorde". "Concorde Asset Manаgement" управляет активами четырех публичных инвестиционных фондов: ОДПИФ «Конкорд Достаток», ОДПИФ «Конкорд Стабильность», ИДПИФ «Конкорд Перспектива», а также закрытым корпоративным фондом «Олигарх».