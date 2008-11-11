Заявление учредителей компании «Кингз Кепитал»

Текущий мировой финансовый кризис, к сожалению, не смог обойти отечественный рынок услуг и его субъекты. Компания «КИНГЗ КЕПИТАЛ» стала тому явным примером. Вследствие ипотечного коллапса в США и на его фоне значительного повышения финансовых рисков, компания «КИНГЗ КЕПИТАЛ» оказалась в положении, которое сделало временно невозможным выполнение взятых на нее денежных обязательств перед партнерами и клиентами.

На прошлой неделе все мы невольно стали свидетелями происшествий в офисе компании в Киеве (ул. Владимирская и ул. Франка). 5 ноября представители правоохранительных органов попытались ворваться в помещение офиса компании. В средствах массовой информации эти события освещены не объективно и искаженно. Причины этого очевидны!

По состоянию на сегодняшний день правоохранительными органами заведено уголовное дело касательно хозяйственной деятельности компании «КИНГЗ КЕПИТАЛ» и ведется расследование, в результате которого в любом случае правда восторжествует. Мы гарантируем сотрудничество с правоохранительными органами в целях установления объективной истины, сбережения активов компании и выплаты своих обязательств.

Внутренняя ситуация в компании сложилась таким образом, что руководством было принято решение временно (!) приостановить выплаты клиентам. Тому есть ряд причин. Однако мы не снимаем с себя ответственность за ошибки в планировании деятельности компании во время наступившего финансового кризиса.

Вместе с тем руководство компании в категорической форме отрицает публичные аналогии «КИНГЗ КЕПИТАЛ» с так называемыми финансовыми пирамидами. Мы гарантируем, что наша компания имеет твердые активы, которые после реструктуризации могут быть источником выполнения финансовых обязательств.

Все клиенты нашей компании на протяжении всего расследования могут воспользоваться «горячей» линией: 8-800-505-75-00. Помимо этого для приема граждан будет в рабочем режиме функционировать один из офисов компании, о котором будет сообщено дополнительно. Уполномоченные представители «КИНГЗ КЕПИТАЛ» на месте смогут дать квалифицированную помощь и поддержку клиентам, принять их письменные обращения и заявления. Также, в настоящее время отрабатывается идея объединения клиентов нашей компании в структуру, которая сможет взять на себя функции контроля за активами компании и стать механизмом выплат финансовых обязательств.

Отдельно хотели бы сделать акцент на том, что Президент Украины Ющенко В.А., премьер-министр Украины Тимошенко Ю.В., министр внутренних дел Луценко Ю.В., заместитель председателя Верховной Рады Томенко Н.В., главы православных церквей Киевского и Московского патриархатов никакого отношения к деятельности нашей компании никогда не имели, равно как и Киевский городской голова Черновецкий Л.М. и пастор церкви «Посольство Божье» Аделаджа Сандей. Спекуляции на эту тему недопустимы! Гарантировано никто политических дивидендов на этом не заработает и наша общая задача этому способствовать!