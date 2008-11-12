«Кингз Кепитал» планирует собрать все свои активы в единый пул для выплаты вкладчикам, сроки не называются

Киев. 12 ноября. УНИАН. Группа компаний «Кингз Кепитал» планирует собрать все свои активы в единый пул для последующего погашения своих обязательств перед вкладчиками.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН один из учредителей и руководитель «Кингз Кепитал» Александр БАНДУРЧЕНКО.

По его словам, для создания такого пула понадобится несколько месяцев. При этом он не уточнил, когда начнутся выплаты вкладчикам.

«Внутренняя ситуация в компании сложилась таким образом, что руководством было принято решение временно приостановить выплаты клиентам. Тому есть ряд причин. Однако мы не снимаем с себя ответственность за ошибки в планировании деятельности компании во время наступившего финансового кризиса», – отметил А.БАНДУРЧЕНКО.

При этом он отказался сообщить сумму активов «Кингз Кепитал», а также количество вкладчиков.

В то же время руководитель «Кингз Кепитал» опроверг информацию о том, что данная компания является финансовой пирамидой. «Я не знаю такой пирамиды, у которой на балансе, к примеру, было бы 160 га земли», – отметил он. По его словам, компания с начала своей работы инвестировала в недвижимость, землю, а позднее и в ценные бумаги.

По словам А.БАНДУРЧЕНКО, привлечение денег осуществлялось через кредитные союзы, среди которых он назвал кредитный союз «13 зарплата», а также через большинство банков, при этом ООО «Кингз Кепитал» выступало только гарантом вкладов.

А.БАНДУРЧЕНКО опроверг информацию о причастности к деятельности компании мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и пастора "Посольства Божьего" Сандея АДЕЛАДЖИ, а также о целенаправленном привлечении прихожан «Посольства Божьего» к инвестированию в данную компанию. При этом он отметил, что сам является прихожанином этой церкви.

По словам А.БАНДУРЧЕНКО, на сегодня правоохранительными органами заведено уголовное дело относительно хозяйственной деятельности «Кингз Кепитал» и ведется расследование, в результате которого «в любом случае правда восторжествует».

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО направил обращение к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой расследовать деятельность финансовой группы «Кингз Кепитал», в частности, в связи с отказом выплачивать деньги своим вкладчикам.