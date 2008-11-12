Украинский и европейский кондиционерные рынки: итоги 2008 года

Общий объем украинского кондиционерного рынка в 2008 году составил более 380.000 единиц оборудования. В отличие от рекордных темпов роста украинского кондиционерного рынка в прошлом году, сезон-2008 оказался не столь успешным. Темпы роста рынка составили около 20%.

Основными причинами снижения динамики прогнозируемого роста рынка послужили факторы, непосредственно связанные с кризисом, разразившемся на мировых финансовых рынках и оказавшим серьезное влияние на экономическую ситуацию в Украине:

· снижение активности на рынке жилой недвижимости,

· сокращение и вывод иностранных инвестиций из страны,

· сокращение объемов строительства.

Еще одним фактором, который оказал влияние на снижение темпов роста кондиционерного рынка в 2008 году - не очень жаркое, по сравнению с 2007 годом, лето.

Финансовый кризис более всего затронул масштабные инвестиционные проекты и крупные строительные объекты, находившиеся на начальной стадии реализации. Осуществление многих крупных проектов приостановилось из-за прекращения или недостаточного их финансирования.

Наиболее востребованными, в количественном выражении, на украинском кондиционерном рынке остаются следующие виды кондиционерного оборудования: сплит-системы настенного типа холод-тепло, холодопроизводительностью 2,5 кВт – в бытовом сегменте, сплит-системы настенного типа (мощностью 7 кВт) и сплит-системы канального типа (мощностью 12 кВт) в сегменте PAC, чиллеры малой мощности воздушного охлаждения мощностью до 200 кВт и системы VRF мощностью 28 кВт.

Наибольшая активность наблюдалась в сегменте коммерческих систем кондиционирования воздуха (кондиционеры класса PAC и VRF).

Сектор жилой недвижимости первым ощутил на себе влияние кризиса банковской системы, что в свою очередь повлекло замедление темпов роста в сегменте бытовых кондиционеров воздуха.

Так как явные признаки проблем со сбытом кондиционерного оборудования проявились в августе 2008 года, это не повлияло на пик продаж, который традиционно приходится на май-июль месяцы, что соответствует типичной сезонности на данном рынке.

География потребления кондиционерного оборудования в 2008 году практически не изменилась. Так, наибольший спрос наблюдался в Киеве и в Восточном регионе Украины.

Снижение темпов роста кондиционерного рынка повлияло и на рыночную конкурентную среду – конкуренция усилилась, особенно в сегменте бытовых кондиционеров низкого ценового сегмента. Сегодня выделяется около 10 компаний-лидеров, которые отличаются опытом, масштабом деятельности и профессионализмом. Для максимально стабильной и успешной работы на быстроменяющемся украинском рынке кондиционерного оборудования компаниям необходимо достаточно быстро пересматривать тактику своего поведения, изменять свои корпоративные бизнес-процессы для того чтобы адаптироваться к новым правилам, формирующимся на рынке.

В сложившейся непростой ситуации на рынке Украины, компания «Ликонд» завершает 2008 год с достаточно хорошими результатами: темпы роста продаж компании превысили темпы роста рынка кондиционерного рынка. Партнерская сеть увеличилась на 10%.

Наиболее заметными тенденциями в предпочтениях потребителей, которые проявились в 2008-м году стали: значительный рост внимания и повышение требований потребителей к показателям энергоэффективности кондиционеров воздуха во всех сегментах рынка и рост интереса к инновационным технологиям (применение возобновляемых источников энергии, и в первую очередь тепловых насосов, инверторная технология, интеллектуальные системы управления, энергосберегающие технологии).

Европейский кондиционерный рынок в этом году продемонстрировал чрезвычайно скромные, а в некоторых регионах – отрицательные темпы роста, составившие в среднем от +20 до -40%, по отношению к показателям прошлого года. Производители экологически безопасной и энергоэффективной климатической техники по-прежнему находятся в центре внимания, однако мировой экономический кризис, охвативший основные кондиционерные рынки, и общее падение спроса на продукцию строительного сектора вносят существенные коррективы в краткосрочные и долгосрочные планы производителей.

Минувший год оказался очень сложным с точки зрения сбыта бытовых систем кондиционирования воздуха на ведущих европейских рынках – в Италии и Испании. В условиях общего снижения экономической активности в этих странах, производители и крупнейшие дистрибьюторы пытались (во многих случаях - тщетно) решить наиболее острую проблему этого кондиционерного сезона – реализацию огромных складских запасов.

Многие компании борются за снижение отрицательного воздействия на озоновый слой Земли, продолжая внедрять инновации в своих промышленных и бытовых проектах. Например, экологическая направленность деятельности компании Daikin в этом году была отмечена несколькими европейскими наградами, в частности: наградой Генерального Агентства по природным ресурсам и энергии (ANRE), а также наградой Председателя Японского Центра по Энергосбережению (ECCJ).

Кроме того, кондиционеры компании Daikin получили несколько престижных наград как продукты, наиболее гармонично сочетающиеся с окружающей средой. Это награды в конкурсе EcoHitech Award и HVAC&R Technical Innovation Award.

Корпорация Daikin также вошла в число 100 самых стабильных глобальных корпораций мира.

За дополнительной информацией обращайтесь:

тел. (044) 238-61-21, факс (044) 238-61-20

http://www.leacond.com.ua