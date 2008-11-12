В Украине рынок бытовых кондиционеров в этом году вырос на 20%, до 386 тыс. штук – эксперт

Киев. 12 ноября. УНИАН. В Украине рынок бытовых кондиционеров в 2008 году вырос на 20,1%, по сравнению с 2007 годом – c 321,5 тыс. шт. до 386,3 тыс. шт.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор компании «Ликонд», которая является авторизированным торговым партнером японской корпорации Daikin, Владимир СТЕПУРА.

По его словам, в 2007 году рынок бытовых кондиционеров в Украине вырос на 66%. При этом он отметил, что основными причинами снижения динамики роста рынка послужили факторы, непосредственно связанные с кризисом, разразившемся на мировых финансовых рынках и оказавшем серьезное влияние на экономическую ситуацию в Украине: снижение активности на рынке жилой недвижимости, сокращение и вывод иностранных инвестиций из страны, сокращение объемов строительства.

Еще одним фактором, который оказал влияние на снижение темпов роста кондиционерного рынка в 2008 году - не очень жаркое, по сравнению с 2007 годом, лето.

В.СТЕПУРА отметил, что наиболее востребованными, в количественном выражении, на украинском кондиционерном рынке остаются следующие виды кондиционерного оборудования: сплит-системы настенного типа холод-тепло, холодопроизводительностью 2,5 кВт - в бытовом сегменте, сплит-системы настенного типа (мощностью 7 кВт) и сплит-системы канального типа (мощностью 12 кВт) в сегменте РАС, чиллеры малой мощности воздушного охлаждения мощностью до 200 кВт и системы VRF мощностью 28 кВт.

Наибольшая активность наблюдалась в сегменте коммерческих систем кондиционирования воздуха (кондиционеры класса РАС и VRF).

Наиболее заметными тенденциями в предпочтениях потребителей, которые проявились в 2008 году, стали: значительный рост внимания и повышение требований потребителей к показателям энергоэффективности кондиционеров воздуха во всех сегментах рынка и рост интереса к инновационным технологиям (применение возобновляемых источников энергии и, в первую очередь, тепловых насосов, инверторная технология, интеллектуальные системы управления, энергосберегающие технологии).

География потребления кондиционерного оборудования в 2008 году практически не изменилась. Так, наибольший спрос наблюдался в Киеве и восточном регионе Украины.

Снижение темпов роста кондиционерного рынка повлияло и на рыночную конкурентную среду - конкуренция усилилась, особенно в сегменте бытовых кондиционеров низкого ценового сегмента. Сегодня выделяется около 10 компаний-лидеров, которые отличаются опытом, масштабом деятельности и профессионализмом.

В.СТЕПУРА подчеркнул, что в сложившейся непростой ситуации на рынке Украины компания «Ликонд» завершает 2008 год с достаточно хорошими результатами: темпы роста продаж компании превысили темпы роста рынка кондиционерного рынка. Партнерская сеть увеличилась на 10%.

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г.Киев) работает с 2001 года. Представляет полный спектр продукции японской корпорации Daikin: кондиционерное и холодильное оборудование всех видов, конфигурации и системы любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения. «Ликонд» имеет дилерскую сеть объемом свыше 200 компаний.

Daikin Industries является мировым лидером в области производства климатической техники. Корпорация входит в состав Sumitomo Group. Daikin Industries владеет 13 заводами. Системы кондиционирования занимают более 80% в ее структуре производства, химические компоненты и фреоны - более 14%.

В корпорации работает более 25 тыс. человек.

Мировой рынок кондиционирования оценивается в более чем 77 млн. единиц техники в год.