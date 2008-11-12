Создание коалиции нового формата после избрания председателя ВР в нынешнем парламенте вряд ли возможно - эксперт

Киев. 12 ноября. УНИАН. Руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Светлана КОНОНЧУК считает, что новый председатель Верховной Рады будет избран в ближайшее время.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“Думаю, что должность спикера не будет долго вакантной”, - сказала С.КОНОНЧУК.

При этом она отметила, что должность спикера в соответствии с Конституцией не является предметом коалиционных торгов.

“Должность спикера - это предмет для выбора парламента, для всего депутатского корпуса и, очевидно, что эта должность будет заполнена в ближайшее время. Но сказать, в чьих интересах будет сделан выбор, пока сложно”, - сказала она.

В то же время С.КОНОНЧУК предположила, что, скорее всего, кандидатурой на должность спикера будет человек, который “оффилирован с интересами того ситуативного большинства, которое привело к отставке спикера сегодня”.

С.КОНОНЧУК также считает, что создание коалиции нового формата в нынешнем парламенте вряд ли возможно. По ее словам, доминантой в отношениях между потенциальными политическими союзниками является атмосфера недоверия, которая возникла неслучайно, а является следствием практики слома существовавших договоренностей.

Кроме того, С.КОНОНЧУК отметила, что, если говорить о создании большинства на основе фракции коммунистов, Блока Литвина и Партии регионов, очевидно, что такое количество депутатов не сможет обеспечить большинство. “Этим трем фракциям не хватает людей, чтобы иметь 226 голосов”, - считает она.

С.КОНОНЧУК также отметила, что даже, несмотря на то, что уже истек срок, предусмотренный Конституцией для создания нового большинства, можно было бы говорить о желательности новой коалиции. Но, считает С.КОНОНЧУК, она может возникнуть только тогда, когда все фракции выложат карты на стол, когда они покажут свои принципы, цели и задачи, которые они хотят реализовать и вокруг которых в парламенте может быть обеспечен диалог.