Эксперты констатируют риск высокого уровня нестабильности в Украине - УНЦПИ

Киев. 12 ноября. УНИАН. Эксперты Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) оценивают глубину политических рисков в Украине на уровне 7 баллов по 10-балльной шкале - как риски высокого уровня нестабильности.

Об этом заявила руководитель политических программ УНЦПИ Светлана КОНОНЧУК, представляя исследование по оценке политических рисков.

По словам эксперта, на данном этапе основные источники рисков связаны с низкой прогнозируемостью политического процесса, которая фиксируется экспертами с начала осени. С.КОНОНЧУК отметила, что сегодня неуправляемая Верховная Рада и правительство, которое должно лавировать между интересами политических групп, будут снимать с себя ответственность за развитие государства и осуществление адекватной вызовам социально-экономической политики, перекладывая эту ответственность на институт Президента, который в условиях недоверия между политическими актерами должен взять на себя роль консолидатора законодательной и исполнительной ветвей власти. “Сегодняшняя неструктурированность парламента, тенизация договоренностей, которыми руководствуется подавляющее количество политических игроков, становится основным источником политических рисков, которые мешают говорить о прогнозируемости принятия решений”, - сказала она.

По убеждению С.КОНОНЧУК, выходом из ситуации является переход к практике публичных, в письменном виде зафиксированных обязательств, которые берут на себя участники политического процесса. При этом она отметила, что сегодня готовность к прозрачной и предсказуемой политике обнаружила только фракция “Наша Украина”, которая распространила в парламенте письменные обязательства, которые могут быть предметом публичного обсуждения и консолидации вокруг каких-то ценностей. “Со стороны других фракций, к сожалению, мы не наблюдаем такой готовности к фиксации своих обязательств перед политическими партнерами и обществом”, - отметила она.

По словам С.КОНОНЧУК, сегодня основной задачей для политического процесса является перевод его в плоскость публичных обязательств, что позволит говорить об ответственной политике.

С.КОНОНЧУК также считает, что выходом из политического кризиса могут стать новые выборы в парламент. “Общая ситуация тотального недоверия, которая связана с отступлением от публичных договоренностей, сегодня лежит в основе невозможности создания какого-либо постоянного большинства на базе нынешнего состава парламента”, - сказала она. По убеждению эксперта, в условиях разрозненности, раздробленности и разных интересов политических групп вряд ли можно надеяться на эффективное решение экономических проблем. “Поэтому, по нашему мнению, выборы, скорее всего, состоятся. Самым вероятным периодом для их проведения является весна 2009 года”, - сказала она.