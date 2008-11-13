Киев. 13 ноября. УНИАН. Украинские фермеры и землевладельцы просят власть не допустить потери рынка зерна.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев в Днепропетровсой области Николай ШАПОШНИКОВ.

«Мы хотим, чтобы нас услышали власть имущие в нашем государстве. А именно – на сегодня рынок зерна почти потерян», – сказал он.

По его словам, закупок зерна Аграрным фондом в этом году недостаточно. «Те события, которые происходили в Минагрополитики и Кабмине по наполнению Аграрного фонда бюджетными средствами, почти не сработали. На сегодня Аграрный фонд закупил 1,3 млн. тонн зерна, но этого слишком мало для того, чтобы спасти рынок», – сказал Н.ШАПОШНИКОВ.

По его словам, Ассоциация предлагает на следующий год предусмотреть в бюджете больше средств для реализации госзакупок зерна. «Государство должно быть основным игроком на рынке зерна, должно снять это зерно на внутреннем рынке и выйти игроком на международный рынок. Если в бюджете будут заложены 6-8 млрд. грн. средств, которые действительно будут влиять через заставные закупочные цены, форвардные контракты, – эта ситуация будет решаться. Сегодня никто в государстве этим не занимается», – подчеркнул Н.ШАПОШНИКОВ.

Он также отметил, что в связи с перепроизводством зерна необходимо снять экспортную пошлину на подсолнечник, чтобы не пострадал производитель, ведь на сегодня стоимость семян подсолнечника в три раза ниже, чем в прошлом году.

Кроме того, сельхозпроизводители требуют до следующего маркетингового года привести стандарты качества зерна в соответствие с мировыми. «На сегодня действуют старые стандарты качества зерна. Мы вошли в ВТО, а стандарты советские. Эти качества показывают, что в Украине неплохой урожай, но (на самом деле – УНИАН) это зерно является почти на 70% фуражным», – сказал он.

Еще одна проблема, которую необходимо решить, – строительство элеваторов. По словам Н.ШАПОШНИКОВА, государство должно дать возможность и помочь сельхозпроизводителям построить элеваторы на корпоративной основе.

Также он отметил, что необходимо решить проблему недостатка оборотных средств у сельхозпроизводителей. «Самая главная проблема села – нехватка оборотных средств. Государство своей кредитной политикой должно помочь заработать сельхозпроизводителю оборотные средства, тогда он сможет защититься в любой ситуации», – сказал Н.ШАПОШНИКОВ.

По словам председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев в Волынской области Валерия ДЕМКОВСКОГО, на следующий год у селян не хватит оборотных средств из-за низкой стоимости зерновых. «Мы вырастили хороший урожай, и что мы с этого имеем? Мы свою роль выполнили, но те условия, в которые нас сегодня поставили, поставили нас натуральным образом на колени. Ведь мы не сможем на следующий год иметь оборотные средства и работать не будет никакого резона», – сказал он. По его словам, Украине не следует забывать, что она является аграрной страной.