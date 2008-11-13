Деревообработчики просят руководство страны предпринять антикризисные меры для стабилизации ситуации в отрасли

Киев. 13 ноября. УНИАН. Предприятия, входящие в ассоциацию «Мебельдревпром», намерены обратиться в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой предпринять антикризисные меры для стабилизации ситуации в отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, свои предложения по этому вопросу предприятия, входящие в ассоциацию «Мебельдревпром», озвучили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам президента ассоциации «Мебельдревпром» Сергея САГАЛЯ, на сегодняшний день деревообрабатывающая отрасль Украины оказалась на грани остановки. Виной тому – постоянное повышение стоимости сырья, материалов, расходов на энергоресурсы и транспортные перевозки, а так же долги по возмещению НДС.

Так, по его словам, за 9 месяцев этого года цена на необработанные лесоматериалы выросла в среднем на 42%. Еще большими темпами с 1 января по 1 октября этого года выросли тарифы на транспортные перевозки - на 57,5%. Согласно статистике, около 70% продукции деревообрабатывающей отрасли перевозится железнодорожным транспортом, ж/д тариф составляет около 15% себестоимости продукции данной отрасли. Кроме того, на 25% увеличились цены на электроэнергию и химматериалы.

С.САГАЛЬ отметил, что с учетом финансового кризиса для уменьшения его влияния на деревообрабатывающую отрасль нужно срочно на государственном уровне решать вопрос поддержки украинских предприятий.

«Сейчас важно совместными усилиями начинать разрабатывать антикризисные меры для стабилизации ситуации в деревообрабатывающей отрасли для того, чтобы не допустить остановки предприятий, которые совокупно ежегодно производят продукции на 1,5 млрд. долларов», – сказал он.

По его словам, в настоящее время многие плиточные предприятия оказались на грани остановки, и если в ближайшее время на государственном уровне не будут приняты меры по урегулированию ситуации, через несколько месяцев они окончательно остановятся и без работы останутся около 100 тыс. человек.

В частности, ассоциация «Мебельдревпром» предлагает: предусмотреть возможность заключения долгосрочных прямых договоров между лесхозами и перерабатывающими предприятиями; установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки лесоматериалов, древесностружечных плит и фанеры с возможностью их снижения; возобновить механизм применения налоговых векселей при растаможивании импортированного сырья и оборудования, которое используется для собственных производственных потребностей предприятиями деревообрабатывающей и мебельной отрасли; обеспечить своевременное возвращение предприятиям-экспортерам невозмещенного НДС; установить нулевую целевую надбавку к тарифу на природный газ для плиточных предприятий; внедрить механизмы нетарифной защиты внутреннего рынка мебели. С этими предложениями члены ассоциации намерены обратиться в Кабмин и Верховную Раду.

Справка УНИАН. Ассоциация «Мебельдревпром» учреждена в 1998 г., на сегодня в нее входит 86 мебельных, деревообрабатывающих и специализированных предприятий.