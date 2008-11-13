Гендиректором компании «Европа» назначен Елисеев вместо Белинского

Киев. 13 ноября. УНИАН. Генеральным директором девелоперской компании «Европа» назначен Сергей ЕЛИСЕЕВ вместо Олега БЕЛИНСКОГО.

Об этом сообщил PR-менеджер компании Геннадий ЕРМОЛЕНКО сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, новый генеральный директор вступил в новую должность в ноябре т.г.

В свою очередь С.ЕЛИСЕЕВ отметил, что О. БЕЛИНСКИЙ перешел в распоряжение Николая ЛАГУНА и работает над другими проектами.

С 2007 года С.ЕЛИСЕЕВ является членом наблюдательного совета компании, одним из авторов концепции коттеджного городка «Олімпік-Park».

Ранее занимал должность директора по маркетингу в девелоперской компании «Инком-Недвижимость» (Россия).

Справка УНИАН. Девелоперская компания «Европа» создана в августе 2007 года. Занимается строительством коттеджных поселков, городов-спутников и объектов коммерческой недвижимости.

Сегодня компания реализует проект строительства коттеджного городка «Олімпік-Park».

Учредителем ДК «Европа» является Николай ЛАГУН.

Н.ЛАГУН также является учредителем и собственников ООО «Коммерческий банк «Дельта», Credit Collection Group, ОПФ «Дельта», КУА «Дельта-Капитал», СК «Брама Життя», ЗАО «АТОМ-банк» (Беларусь).