Компания «Европа» планирует к концу 2009 года начать строительство жилкомплекса в Киевской области

Киев. 13 ноября. УНИАН. Девелоперская компания «Европа» к концу 2009 года планирует начать строительство жилищного комплекса в селе Белогородка (Киевская область).

Об этом сообщил генеральный директор компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Учитывая объемы проекта, к концу 2009 года начнем строительные работы», - сказал он.

По словам гендиректора компании, сейчас продолжаются проектные работы. А поскольку компания работает с зарубежными проектировщиками, процесс адаптации проектной документации к украинским нормам затянулся.

С.ЕЛИСЕЕВ не исключает, что для реализации проекта будет создана отдельная девелоперская компания.

Как сообщал УНИАН, девелоперская компания "Европа" намерена инвестировать 196 млн. долл. в строительство жилого комплекса «Белогородка-1» в Киевской области.

Проект жилого комплекса предусматривает смешанную застройку бизнес-класса, включающую таун-хаусы и коттеджи, в селе Белогородка Киево-Святошинского района, в 10 км от Киева.

Площадь земельного участка под застройку составляет 120 га.

Ранее компания сообщала о планах начала строительства жилкомплекса в 2008 году.