Компания «Европа» в 2009 году планирует продать 250 домовладений в «Олімпік-Park»

Киев. 13 ноября. УНИАН. Девелоперская компания «Европа» в 2009 году планирует продать 250 домовладений в коттеджном комплексе «Олімпік-Park».

Об этом сообщил генеральный директор компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, с 1 ноября компания начала продажи домовладений во второй очереди коттеджного городка «Олімпік-Park».

С.ЕЛИСЕЕВ отметил, что все средства, заработанные от продажи домовладений первой очереди (за 8 месяцев т.г. – более 60 млн. долл.), не выводились из проекта, что позволяет компании вести дальнейшее строительство «без продаж вообще».

Помимо этого, для финансирования проекта компания может воспользоваться кредитом «Укрсоцбанка», лимиты по которому не закрыты.

В то же время гендиректор отметил, что компания не планирует строить домовладения за собственные средства, поскольку готовые дома пользуются меньшим спросом, чем участки с подрядом.

Он не исключает, что за собственные средства компания будет строить дома для завершения формирования квартала, чтобы не задерживать ввод его в эксплуатацию.

Как сообщил коммерческий директор компании «Европа» Владимир ЧУПРЫНИН, всего во второй очереди городка планируется построить 338 домовладений. При этом, кроме участков по 15 и 20 соток, будут предложены новые форматы домовладений (площадью от 136 до 220 кв. м) на участках площадью 10 соток. Минимальная цена дома на участке 10 соток составит 210 тыс. долл.

С учетом повышения стоимости коттеджей на 20% с начала этого года, стоимость домов с участками по 15 и 20 соток колеблется в пределах 250-350 тыс. долл.

В. ЧУПРЫНИН также отметил, что во второй очереди городка уже подведены инженерные коммуникации.

Кроме того, компания завершает проектирование детского сада (площадью 3 тыс. кв. м), строительство которого планируется начать в апреле 2009 года, а также завершается проектирование торгово-развлекательного центра, начало строительства которого намечено на второй квартал 2009 года. Инвестиции в строительство этих объектов составят 12 млн. долл. Ввод объектов в эксплуатацию ожидается в 2010 году. Завершить строительство всех трех очередей коттеджного комплекса планируется в 2012 году.

По оценкам компании, в 2009 году ожидается снижение продаж на первичном рынке загородного строительства. В частности, в компании прогнозируют, что количество проданных домов стоимостью до 1 млн. долл. составит от 350 до 500 домов и будет зависеть от развития экономической и политической ситуации в стране.

Справка УНИАН. «Олімпік-Park» - коттеджный городок, который расположен в 19 километрах от Киева по Житомирской трассе. Проект включает 1030 домовладений. Площадь участка под застройку составляет 290 га. Предусмотрено также создание развитой социальной и рекреационной инфраструктур. В первой очереди будет построено 390 домовладений. Завершение строительства первой очереди намечено на IV квартал 2008 года. Сумма инвестиций в развитие проекта «Олімпік-Pаrк» на 1 мая 2008 года составила 63 млн. долл.