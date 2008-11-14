Карасев считает «теоретически возможной» отставку правительства, но маловероятной из-за отсутствия коалиции

Киев. 14 ноября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что в нынешних условиях отставка правительства «теоретически возможна», но нереальна из-за отсутствия парламентской коалиции, которая могла бы сформировать новый состав Кабинета Министров.

Такое мнение В. КАРАСЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Отставка правительства теоретически возможна. Но проблема не в том, чтобы отправить это правительство в отставку. Проблема в том, как сформировать другое правительство. Это будет проблемой», - сказал В.КАРАСЕВ.

В то же время политолог считает, что сейчас в правительстве необходимо произвести кадровые изменения. «Возможно, сегодня необходимо обновить правительство, сделать новые кадровые инъекции. Но вывести Украину из кризиса не может само по себе ни правительство, ни президент, ни парламент. Это должны быть только консолидированные усилия всего политического класса. Это кстати, экзамен на то, существует ли в Украине политический класс, ответственный за стратегическую сферу в государстве», - добавил он.

При этом, по его мнению, политические силы в парламенте должны на некоторое время забыть о коалиции. «Нужно, чтобы сегодня заработали все. Что такое правительство в этой ситуации? На определенное время необходимо забыть о коалиции. И это не просто констатация факта, но и совет, потому что эти зацикливания на коалиции заведут в тупик нынешнюю ситуацию – и в парламенте, и в политике», - считает В. КАРАСЕВ.

Политолог также исключил возможность создания коалиции между фракциями Партии регионов и НУНС. «Партия регионов и «Наша Украина» просто не будут в одной коалиции. Создание такой коалиции означает для этих политических сил рисковать определенным политическим реноме и политическими принципами. Зачем это делать? Тем более что у НУНС нет последовательной фракционной субъектности. Вероятнее - ситуативные альянсы и одноразовое большинство. Парламент будет работать не в режиме коалиционного большинства, а в режиме законодательного большинства. Разница не большая – и том, и в другом случае на выходе должны быть законы», - пояснил он.

«Если нет новой коалиции, то вопрос правительства тоже не решается. Если нет коалиции - продолжает существовать старое правительств», - резюмировал политолог В. КАРАСЕВ.