Проведение выборов может стать нецелесообразным в случае избрания спикером ВР Литвина или Плюща – политолог Карасев

Киев, 14 ноября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что в случае избрания председателем Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА или Ивана ПЛЮЩА поведение досрочных выборов может стать нецелесообразным.

Такое мнение В. КАРАСЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Оптимальными кандидатурами на эту должность являются В.ЛИТВИН, И.ПЛЮЩ и Александр ЛАВРИНОВИЧ. Если будет избран ЛАВРИНОВИЧ, то он будет таким техническим спикером на переходный период до того, как будет избран новый председатель Верховной Рады в новом парламенте. То есть, в таком случае, следует ожидать досрочных выборов в парламент в конце зимы или начале весны 2009 года», - сказал В. КАРАСЕВ.

По его мнению, преимущества кандидатур В.ЛИТВИНА и И.ПЛЮЩА как раз и состоят в том, что в случае их избрания проводить выборы совершенно нецелесообразно. «Эти люди просто не согласятся быть спикерами на какой-то переходный период, чтобы потом отдать спикерскую булаву кому-то другому. Это абсолютно нецелесообразно делать. Тогда выборов не будет, и этот парламент будет работать», - добавил он.

В то же время политолог убежден, что в случае избрания председателем ВР И.ПЛЮЩА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО усилит свое влияние на парламент. «Тут не нужны дополнительные рекомендации. С политической точки зрения И. ПЛЮЩ является наиболее оптимальная кандидатура, учитывая еще и факт уважения к нему со стороны всех политических сил – оппозиционных, провластных, пропрезидентских и антипрезидентских», - считает В. КАРАСЕВ.

Между тем, по его мнению, В.ЛИТВИН имеет больше политических и арифметических возможностей для своего избрания председателем ВР. «За него могут проголосовать как Блок Литвина, так и Партия регионов, КПУ и некоторая часть НУ-НС. Но в таком случае нужно будет предоставить какие-то гарантии тем, кто будет голосовать за него, что он будет не просто спикером какой-то коалиции, а всего депутатского корпуса», - пояснил В. КАРАСЕВ.

Политолог также убежден, что Президенту В.ЮЩЕНКО необходимо инициировать 17 ноября проведение консультаций с лидерами политических сил на предмет поиска «оптимальной, компромиссной, политически нейтральной кандидатуры председателя ВР».

«На кону стоит не только должность, но и ситуация как в политической, так и в экономической системе страны. Состояться эти консультации или нет, откликнутся лидеры фракций или нет, но такие консультации целесообразны, и их должен инициировать Президент, который, как никто, заинтересован в том, чтобы сегодня не было парламентского вакуума и вакуума законодательной власти. При успешности проведения таких консультаций будут созданы предпосылки, чтобы 17, 18 или 19 ноября мы узнали имя нового или нового старого председателя Верховной рады», - резюмировал политолог В. КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.

После этого в парламенте был зарегистрирован проект постановления об избрании В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады Украины. Автор документа - народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).