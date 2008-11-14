Киев. 14 ноября. УНИАН. Украина принадлежит к странам с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом (СД).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН “Почему в Украине дети умирают от диабета?”, которая была посвящена Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, сообщила детский эндокринолог Института эндокринологии и обмена веществ Наталия СПРИНЧУК.

По ее словам, распространенность СД в Украине приобрела масштабы пандемии.

“Данные за 2007 год свидетельствуют, что заболеваемость в нашей стране составляет 23-24 случая на 100 тысяч населения. В то же время ежегодно в Украине растет их количество, кстати, как и во всем мире. Больных сахарным диабетом детей становится больше на 70 тысяч каждый год", – сообщила Н.СПРИНЧУК.

Она отметила, что сахарный диабет - очень тяжелое и серьезное заболевание, особенно у детей.

“Сахарный диабет у детей имеет отличные от взрослых симптомы болезни. Его особенность в том, что он может протекать “под маской” острого живота, инфекционных заболеваний, аденовирусной инфекции. Если родители не медики, им может и не прийти в голову, что эти проявления являются свидетельством наличия у ребенка такого серьезного заболевания, как сахарный диабет", – сказала детский эндокринолог.

Она обратила внимание на то, что симптомы СД у детей нарастают очень быстро, особенно, если это диабетический кетоацидоз (который обычно путают с гриппом). По ее словам, именно по этой причине в прошлом году в Украине с диагнозом СД умерли 10 детей.

“98% детей, больных СД, имеют первый тип сахарного диабета: когда поджелудочная железа не выделяет инсулин и, если дети длительное время находятся в состоянии кетоацидоза, это может привести к тяжелому состоянию, попаданию в реанимацию”, – сказала Н.СПРИНЧУК.

Поэтому, считает она, медицинские службы должны назначать анализы не только общие, но и обязательно анализ крови на сахар. Таким образом можно предотвратить осложнения СД, подчеркнула медик.

Н.СПРИНЧУК настаивает, что такой анализ ребенку нужно делать несколько раз в год.

“Родителей должно насторожить, что их ребенок много пьет, теряет массу тела или часто посещает туалет, особенно ночью. Также необходимо сдавать анализ крови на сахар каждый раз после того, как ребенок переболел инфекционной болезнью (краснухой, корью и др.), пневмонией, гриппом или подвергся стрессу - именно эти факторы могут спровоцировать СД", - сказала она.

Детский эндокринолог отметила, что чем раньше у ребенка выявят сахарный диабет, тем больше шансов уберечь его от осложнений СД.

“Эта серьезная болезнь опасна не ежедневными инъекциями, а своими осложнениями, которые вызывают раны, инвалидизацию и преждевременную детскую смерть. Сахарный диабет - не заболевание, а стиль жизни. Очень важно рано диагностировать, чтобы своевременно начать лечить”, – сказала Н.СПРИНЧУК.

Относительно обеспечения украинских детей с СД инсулином и глюкометрами, то, по ее словам, проблем здесь не наблюдается, все больные полностью обеспечены этими препаратами.

В свою очередь, вице-президент IDF Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, отметила, что в Украине до сих пор нет национальной программы по преодолению СД.

“С 1999 по 2007 мы выполняли первую программу и надеялись, что с 2008 года будет принята новая, ведь поручение Президента было еще в 2005 году. Уже год мы не имеем утвержденной программы “Сахарный диабет” и это негативно влияет на все аспекты жизни таких больных, а также жизнь всего нашего общества, поскольку бюджетные средства используются нерационально", - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Справка УНИАН. 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, который отмечают почти в 150 странах мира с 1991 года.

С 2007 года этот день отмечается под эгидой ООН.

Ежегодно мировое сообщество концентрирует внимание на определенной теме, связанной с этой тяжелой болезнью. Тема Всемирного дня диабета-2008 – “Диабет и ребенок”. Призыв Международной диабетической ассоциации: “Ни один ребенок не должен умереть от сахарного диабета”.

Всего в настоящее время в мире насчитывается 250 миллионов человек, больных диабетом.