Украинской “желтой” прессе необходимо еще 100 лет развития для достижения качества европейского уровня - Арфуш

Киев. 17 ноября. УНИАН. Украинской “желтой” прессе необходимо еще 100 лет развиваться, чтобы достичь качества европейского уровня.

По это заявил издатель журнала “Папарацци” Валид АРФУШ сегодня на пресс-конференции в УНИАН “Частное и публичное: где проходит граница для журналиста?”.

Во время мероприятия, которое проводилось при поддержке Посольства США в Украине в рамках проекта “Высокая журналистика”, эксперты обсудили актуальные вопросы этики, морали, правовых основ журналистской деятельности учитывая освещение в СМИ частной жизни публичных людей и соотношения между правом на частные и общественные интересы.

Как отметил главный редактор агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, инициируя дискуссию, “в современном мире журналисты имеют определенный “карт бланш” на освещение любых тем. Но, с другой стороны, каждый человек не хочет, чтобы его частная жизнь стала “проходным двором”. И поэтому встает актуальный вопрос: где найти баланс между частным и публичным? Ведь с одной стороны частная жизнь является неприкосновенной закрытой сферой, а с другой – сегодня в открытом мире нет закрытых сфер”.

В свою очередь тележурналист Елена БОНДАРЕНКО отметила: “Журналисты должны вмешиваться в частную жизнь публичных людей. Ведь любой человек, который идет в публичную жизнь, имеет свои амбиции. Такой человек стремится и хочет славы. И поэтому если он становится публичным – то уже не имеет права скрывать что-то от других и должен быть готов, что журналисты его будут показывать, о нем будут говорить”.

Со своей стороны участник проекта “Высокая журналистика” журналист Николай ВЕРЕСЕНЬ отметил, что “на самом деле часть света, которая считает себя цивилизованной, уже решила все проблемы, которые являются предметом обсуждения. Если человек из-за своего соответствующего статуса становится публичным лицом, то он подпадает под особенный закон “о публичных лицах”. У таких людей просто нет определенной прослойки интимности”. В то же время журналисты, убежден Н.ВЕРЕСЕНЬ “просто обязаны обнародовать о таких людях все, особенно, когда такие сведения содержат информацию об общественной опасности”.

Говоря о специфике изданий, которые больше всего вмешиваются в частную жизнь публичных людей, В.АРФУШ сказал: «Самыми серьезными газетами, например, в Англии, является именно “желтая” пресса. Читатели ожидают от нее “сильных” материалов, которые там уже давно никого не шокируют. К сожалению, но украинским “желтым” изданиям необходимо еще 100 лет развиваться, чтобы достичь такого качественного серьезного западного уровня. Ведь только через деятельность такой прессы общество может идти вперед, когда все публичные люди, особенно политики, которые влияют на жизнь граждан и нарушают законы, знают о неизбежности разоблачения и наказания с использованием журналистских средств”.

В то же время Н.ВЕРЕСЕНЬ добавил, что главным отличием между украинской и западной “желтой” прессой является то, что в последней журналисты проверяют факты, которые обнародуются.

“На самом деле можно говорить о непрофессионализме украинской “желтой” журналистики. Многие считают ее чем-то поверхностным. Но на самом деле это является достаточно сложным жанром”, - подытожил А.ХАРЧЕНКО.

В связи с этим он назвал Украину “страной непуганых чиновников”, которые пока что не боятся отечественных журналистов, как это обстоит на Западе.