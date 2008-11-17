Гражданская инициатива “Общая цель” проведет мероприятия в поддержку экономического и гуманитарного развития Украины

Киев. 17 ноября. УНИАН. Гражданская инициатива “Общая цель” проведет ряд мероприятий в поддержку экономического, культурного и гуманитарного развития Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы “Общей цели”, народные депутаты Ирина ГОРИНА, Ирина АКИМОВА и Юлия НОВИКОВА.

Как отметила И.ГОРИНА, организаторы этой инициативы убеждены, что развитие Украины является общей целью всех ее граждан, независимо от политических убеждений, социального происхождения и жизненных интересов. Она отметила, что эта идея приобретает актуальность именно сегодня, когда людям предлагается искривленная система ценностей, на первый план выдвигаются только политические задач, а потребности развития страны игнорируются в целом. По ее мнению, в такой ситуации очень важно подключить украинскую элиту к решению конкретных экономических, социальных и гуманитарных вопросов.

В свою очередь И.АКИМОВА отметила, что мероприятием, которое открывает перед Украиной и ее регионами новые возможности, в частности, повышение международного авторитета, вложение инвестиций в регионы, эффективное развитие инфраструктуры, является проведение Евро-2012. В связи с этим объединение “Общая инициатива” в 15.00 19 ноября в Киеве проведет конференцию “Евро-2012: новые перспективы для регионального развития в Украине”. Как сказала депутат, в этом мероприятии примут участие авторитетные международные эксперты из Германии и Великобритании, которые принимали непосредственное участие в подготовке европейских и мировых первенств по футболу.

После этой конференции в 18.00 в галерее N’UArt состоится открытие благотворительной выставки детского рисунка “Мир футбола – мой мир”.

Ю.НОВИКОВА сообщила, что на выставке будут представлены работы детей из детских домов тех регионов Украины, которые принимают участие в Евро-2012. На средства, вырученные от продажи детских работ, а также авторских работ художника Ильи ЧИЧКАНА из проекта “Игра”, будет закуплен спортивный инвентарь и направлен в пять детских домов из разных регионов Украины, которые, по оценке благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА “Развитие Украины” и представителей отделов образования, больше всего в нем нуждаются. Остальные участники конкурса также не останутся без подарков. Все они получат призы от спонсоров проекта – футбольного клуба “Шахтер” и баскетбольного клуба “Киев”.