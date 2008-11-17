“Аскания-Нова” и “Подольские Товтры” номинируются во всемирном конкурсе “7 новых чудес природы”

Киев. 17 ноября. УНИАН. Оргкомитет общенациональной акции “7 природных чудес Украины” подал на всемирный конкурс “7 новых чудес природы” двух номинантов от Украины – биосферный заповедник “Аскания-Нова” и Национальный природный парк “Подольские Товтры”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель оргкомитета “7 природных чудес Украины”, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что именно эти объекты стали победителями акции ”7 природных чудес Украины”. Обращение и заявки для участия во всемирном конкурсе этих объектов от Украины были направлены председателем оргкомитета Н.ТОМЕНКО и председателем государственной службы туризма и курортов Украины Анатолием ПАХЛЕЙ.

Председателем комитета поддержки заповедника “Аскания-Нова” был рекомендован народный депутат Николай БАГРАЕВ, а “Подольских Товтр” – городской председатель Каменец-Подольского в 1998-2008 годах Александр МАЗУРЧАК.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что на 17 ноября “Подольские Товтры” занимают 367-е, а “Аскания – Нова” 374-е место среди 430 участников.

Он призвал всех украинцев максимально активизироваться с поддержкой национальных номинантов, чтобы они имели шанс представлять Украину во втором этапе всемирного конкурса.

Н.ТОМЕНКО отметил, что во второй этап выйдут 77 номинантов из всех, сегодня представленных. По его словам, участие номинантов от Украины позволит нашему государству пропагандировать за рубежом украинские природные чудеса и увеличить международное внимание к Украине как к туристическому государству. “Это реклама не только чудес природы, но и в целом нашей страны”, - сказал он.

А.МАЗУРЧАК, представляя “Подольские Товтры”, отметил, что сегодня это один из крупнейших подобных парков в Европе. По его словам, участие этого парка во всемирном конкурсе является хорошей попыткой популяризировать украинские достопримечательности и увеличить туристический поток в наше государство.

В свою очередь, главный редактор информационного агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО отметил, что поддержка украинцами номинантов от Украины во многом зависит и от средств массовой информации. Именно от популяризации этих объектов в СМИ, по его мнению, будет зависеть активность украинцев во время голосования.

Всемирный конкурс “7 новых чудес природы” – современная попытка создать список семи самых удивительных мест природы, организованный швейцарской неприбыльной организацией “Корпорация нового открытого мира”.

Проект «7 новых чудес природы» пока находится на начальной стадии и открыт для номинаций. К началу 2009 года будут отобраны номинанты конкурса (не более одного от каждой страны) по результатам голосования в Интернете по состоянию на 31 декабря 2008 года. От Украины, при условии утверждения оргкомитетом, может быть представлен один номинант – какой именно, зависит от количества голосов в Интернете, полученных в его поддержку.

Следующий этап голосования продлится до 7 июля 2009 года. После этого экспертный совет, возглавляемый бывшим Генеральным секретарем ЮНЕСКО Федерико МАЙОРОМ, оценит те 77 номинантов, которые получат больше всего голосов, и из них изберет 21 финалиста, перечень которых объявят 21 июля 2009 года.

На финальной стадии состоится общее голосование среди 21 финалиста, которое будет продолжаться в 2009-2010 годах. На протяжении этого времени состоится посещение каждого из объектов и его презентация. Объявление новых 7 природных чудес света состоится в 2010 году.

Официальный сайт всемирного конкурса http://www.new7wonders.com Голосование на сайте на первом этапе продлится до 31 декабря 2008 года. Во второй этап конкурса выходит только один участник от каждой страны (лидер по голосованию в Интернете).

Поддержать украинских номинантов можно по адресу: http://www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees