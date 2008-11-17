Президент компании «ВОЛЯ» признан одним из 50 самых успешных руководителей телекоммуникационных компаний Европы

17 ноября 2008 года. Киев.

Ведущее европейское деловое издание, которое освещает вопросы рынка широкополосного доступа и платного телевидения, - Digital TV Europe (бывший Cable & Satellite Europe) определил 50 ведущих руководителей телекоммуникационных компаний в Европе, которые оказали наибольшее влияние на индустрию в течение последних 12-18 месяцев.

Сергей Юлиевич Бойко, президент компании «ВОЛЯ», в этом году был включен экспертами в число 50 лидеров телекоммуникационной отрасли Европы. Это не только признание высокого профессионализма руководителя и значительных достижений компании, но и знаковое событие для телекоммуникационной отрасли Украины.

17 ноября в рамках European Media Leaders Summit 2008 в Лондоне представители Informa Telecoms & Media и Pricewaterhouse Coopers объявят победителей Euro50.

Более подробная информация о European Media Leaders Summit 2008: http://www.euromedialeaders.com

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

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