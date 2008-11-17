В Украине состоится акция «7 чудесных туристических маршрутов Украины»

Киев. 17 ноября. УНИАН. В Украине с ноября начато проведение третьего этапа акции «7 чудес Украины» - «7 чудесных туристических маршрутов Украины».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Оргкомитета, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, новая акция будет проходить в три этапа. Первый этап (ноябрь 2008 года - февраль 2009 года), во время которого будут приниматься предложения относительно участников акции. Во время второго этапа (март 2009 года – июль 2009 года) будет проходить представление областями своих номинантов, организация пресс-туров и после его завершения будет определено до 21 финалиста акции. Третий этап, который будет проходить с июля 2009 года по сентября 2009 года, определит 7 победителей акции путем экспертного и Интернет-голосования.

Объявить победителей всеукраинской акции «7 чудесных туристических маршрутов Украины» планируется 27 сентября 2009 года во Всемирный день туризма и День туризма в Украине.

По словам Н.ТОМЕНКО, целью третьего этапа акции является определение наиболее привлекательных туристических маршрутов выходного дня и лучшей туристической инфраструктуры Украины.

«Особенно актуально это накануне подготовки и проведения в нашем государстве финала чемпионата Европы по футболу 2012 года. Поэтому эта акция позволит определить туристические маршруты, которые займут гостей Украины на 1-2 дня. Кроме того, она будет способствовать укреплению имиджа Украины как интересного туристического государства», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, объектами для участия в конкурсе должны быть туристические маршруты – четко определенные субъектом туристической деятельности пути путешествия (экскурсии, походы и тому подобное), которые предусматривают посещение ряда выдающихся исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных или других достопримечательностей определенной местности. При этом, сказал Н.ТОМЕНКО, к участию в акции будут допускаться маршруты, в информации о которых четко будут отмечаться населенные пункты, рекомендуемые места для посещения, расстояния между объектами, время, необходимое для передвижения, имеющаяся туристическая инфраструктура, а также короткая тематическая справка об объектах посещения. Продолжительность таких маршрутов не должна превышать двух дней, то есть в конкурсе принимают участие так называемые «маршруты выходного дня».

В свою очередь, первый заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Ольга СОКОЛОВА отметила, что проведение акции будет способствовать открытию для туристов тех маршрутов, которые до сих пор не известны широкой общественности, хотя и достойны того, чтобы их знали.

“Кроме того, органы местной власти и туристы будут заинтересованы развивать инфраструктуру привлекательных для туристов объектов”, - отметила она.