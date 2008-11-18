Пилипишин убежден, что столичная власть откажется от идеи объединения районов

Киев. 18 ноября. УНИАН. Председатель Шевченковского районной государственной администрации Киева и районного совета Виктор ПИЛИПИШИН убежден, что столичная власть откажется от идеи сокращения количества районов города.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя результаты референдума, проведенного 16 ноября в Шевченковском районе Киева относительно доверия районной власти и отношения жителей района к инициативе ликвидировать этот район.

“Я думаю, что не будет процесса объединения районов. Я думаю, что сегодня ни один политик, ни один управленец не примет решение, видя результаты волеизъявления в Шевченковском районе”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, хотя 16 ноября состоялся консультативный референдум, однако он считает, что его результаты будут приняты во внимание городской властью.

“Есть очень много инструментов, с помощью которых можно влиять на власть. В данном случае референдум – это один из очень важных серьезных аргументов”, - считает он.

Председатель района выразил убеждение, что аналогичные результаты были бы получены в любом другом районе столицы и, исходя из этого, власть Киева должна сделать вывод, что “нужно закрыть эту страницу” и понять, что административные подходы к решению вопросов о реформировании власти в Киеве не срабатывают. “Киевляне их не воспринимают”, - считает В.ПИЛИПИШИН.

Он подчеркнул, что во время принятия решений, которые касаются развития города и жизни каждого его жителя, должен реализовываться подход, по которому на первом этапе должна состояться дискуссия на уровне экспертов, ученых, управленцев и политических партий, которые представлены в Киевсовете. И если на этом этапе они не приходят к общему мнению, то вопрос нужно выносить на общегородской уровень, то есть принимать решение о проведении референдума.

“Политики должны донести суть идеи людям. И люди должны принять окончательное решение”, - отметил В.ПИЛИПИШИН. По его словам, референдум в Шевченковском районе показал, что это реально: референдум можно организовать, провести и главное - люди приходят на избирательные участки и принимают участие в голосовании.

По мнению В.ПИЛИПИШИНА, одним из главных результатов референдума является и то, что теперь даже если власть захочет принять решение об объединении районов, ей придется не просто принимать решение, а предварительно провести обсуждение и донести людям причины принятия этого решения. “И второе – это взять на себя реальную политическую ответственность и управленческую ответственность за последствия этого решения”, - отметил он.

Председатель Шевченковского района также считает, что для реального улучшения жизни жителей столицы и обеспечения дальнейшего развития города необходимо не сокращать количество районов города, а пересмотреть распределение полномочий и ответственности между районными органами власти и городской.

"У нас полномочия находятся на Крещатике, 36, деньги, имущество - там, земля находится там, решения принимаются там, а вся ответственность лежит на районах. И мы сегодня говорим, давайте проведем конструктивный разговор и пересмотрим принципы разграничения как полномочий, так и ответственности”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

По данным района, проведение референдума стоило немного более 200 тыс. грн.

В то же время руководитель Шевченковского района убежден, что в данном случае такие деньги не стоят внимания, поскольку, если бы было принято неправильное решение и сокращен район, то эти средства – копейки по сравнению с теми, которые необходимы были бы на компенсацию финансовых, моральных, материальных последствий из-за реализации неправильного решения.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет инициировать сокращение количества районов столицы с 10 до 5. По мнению мэра, в городе слишком много районов и слишком много начальников, при этом не все из этих начальников являются людьми компетентными.

2 октября Шевченковский райсовет на сессии принял решение о проведении местного референдума. 16 ноября этот референдум состоялся. Против ликвидации Шевченковского района столицы высказались 117,2 тыс. граждан (97,8%), за ликвидацию района проголосовали 1 тыс. 884 жителя (1,5%). По данным района, на избирательные участки пришли 119,8 тыс. человек, что составляет 66,3% от количества зарегистрированных избирателей в районе. 551 бюллетень был признан недействительным.