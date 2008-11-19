FREEMAIL восстановит пароль без вопросов

Восстановить пароль в самой популярной украинской электронной почте FREEMAIL стало легче и проще - через мобильный телефон или альтернативный e-mail, которые пришли на смену секретному вопросу.

По данным FREEMAIL, каждому четвёртому пользователю электронной почты хотя бы раз пришлось воспользоваться функцией восстановления пароля или помощью службы поддержки. Например, в октябре 2008г. более 16 тыс. пользователей восстанавливали пароль на FREEMAIL. При этом практически все почтовые сервисы имеют функцию восстановления пароля – с помощью секретного вопроса. Чтобы упростить и облегчить эту процедуру, FREEMAIL внедрил прогрессивную схему восстановления пароля при помощи альтернативного e-mail или через мобильный телефон. В этом случае код, необходимый для изменения пароля, отсылается непосредственно на личный мобильный телефон или электронный ящик пользователя.

Чтобы получить возможность восстановить пароль через мобильный телефон или другую почту, нужно ввести альтернативный e-mail или номер своего телефона в форме при регистрации ящика на FREEMAIL. Если Вы уже являетесь пользователем FREEMAIL, эти данные необходимо ввести в настройках Вашей почты на странице с личной информацией. В случае если Вы забудете пароль, на них будет отправлен код. С его помощью можно изменить старый пароль и вновь получить доступ к почтовому ящику. Весь процесс занимает не более 2 минут.

Новая система обладает многими преимуществами: она быстрее и проще, альтернативный почтовый ящик известен только хозяину почты, мобильный телефон всегда под рукой, а значит код попадет лично в руки. Следует отметить, что все личные данные пользователей строго конфиденциальны и используются исключительно для обеспечения дополнительной высоконадежной защиты электронных почтовых ящиков FREEMAIL.

Справка о FREEMAIL

FREEMAIL – самая популярная украинская электронная почта, которая обслуживает 4,4 млн. почтовых ящиков и имеет наибольшую базу украинских пользователей.

FREEMAIL отличается высоким сервисно-технологическим уровнем: почта имеет мощную защиту от спама благодаря внедрению уникальных спам-фильтров, скорость доставки письма меньше одной секунды. Все пользователи FREEMAIL могут бесплатно и бессрочно хранить свои файлы на виртуальной флешке e-Disk. К услугам клиентов FREEMAIL – квалифицированная служба поддержки, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В 2007г. на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года - 2007» в Украине электронная почта FREEMAIL стала «Украинской электронной почтой года».