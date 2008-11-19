Научные работники просят Тимошенко и Черновецкого защитить Александровскую больницу и парк Богомольца от застройщиков

Киев. 19 ноября. УНИАН. Научное сообщество Украины просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО защитить Александровскую больницу от застройщиков, прекратить разрушение дендропарка им. А.Богомольца и немедленно создать на его территории мемориал.

Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которую провела д.м.н., заслуженный врач Украины, профессор Киевского Национального медицинского университета им. А.Богомольца, директора Института дерматологии и косметологии Ольга БОГОМОЛЕЦ, на тему «Преступная демократия. Оборона Александровской больницы и дендропарка академика Богомольца продолжается уже 5 лет».

Участниками пресс-конференции стали, в частности, директор Института биохимии им. Палладина НАНУ Сергей КОМИСАРЕНКО; директор Института медицины труда АМНУ, член Международной комиссии по профессиональному здоровью Юрий КУНДИЕВ; заведующий отделом клинической патофизиологии института физиологии им. А.Богомольца Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ, президент Всеукраинского врачебного общества Олег МУСИЙ. Городскую власть на пресс-конференции представляла заместитель Киевского городского председателя Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, которая занимается вопросами сохранения Александровской больницы.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что сейчас в судах продолжается рассмотрение дела о строительстве многоэтажного дома на территории Александровской больницы. В то же время, воспользовавшись поручением первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО о сооружении укрепления склона больницы, строители пытаются продолжить строительство жилого дома на территории парка Богомольца. Она подчеркнула, что этими действиями возмущено все научное сообщество и в связи с этим принято решение официально обратиться к руководству правительства и городской власти с просьбой немедленно прекратить разрушение больницы и дендропарка.

«Несмотря на обнародование заявления мэра города Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и первого вице-премьера господина ТУРЧИНОВА, поручение Президента Украины, компания, которая принадлежит сегодня рядовому депутату Верховной Рады от БЮТ господину КУРОВСКОМУ, продолжает строительство”, - отметила О.БОГОМОЛЕЦ.

На сегодня, по ее данным, на территории парка уже вырублено 226 деревьев, за которые оплачен штраф по 50 грн. за каждое. Чтобы прекратить эту вырубку и не позволить продолжение строительных работ добровольцы организовали круглосуточную охрану территории больницы и парка.

“Сегодня здесь собрались лучшие представители украинской науки и медицины с открытыми письмами-обращениями к Юлии ТИМОШЕНКО остановить беспредел бизнесменов-политиков вашей фракции, поскольку сейчас это по силам лишь Вам... Сегодня нами также подписан коллективное письмо-обращение к господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Согласно этому письму, мы просим вынести на рассмотрение ближайшей сессии проект решения об отмене решения Киевсовета о выделении земельного участка застройщику, одновременно проект решения о создании на территории, на которой сейчас осуществляется незаконное строительство, мемориала выдающимся деятелям медицинской науки и жертвам эпидемии, чтобы ничья волосатая лапа, если участок освободится, на нее не посягала”, - сообщила О.БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, в проекте решения Киевсовета также говорится об утверждении охранительных границ мемориального дендрологического парка им. Богомольца.

Как отметила О.БОГОМОЛЕЦ, эти документы лежат в Киевсовете уже год, но по каким-то непонятным причинам не продвигаются.

К тому же, по ее словам, нужно немедленно исправить поручение по поводу строительства подпорной стены не сверху, как это делается сейчас застройщиками, а снизу офтальмологического корпуса больницы.

Она отметила, что “оборона” Александровской больницы и дендропарка продолжается уже 5 лет. О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что готова бороться за сохранение медицинского заведения всеми силами и надеется, что в конечном итоге получит позитивный результат. Она также призвала всех небезразличных киевлян поддержать больницу.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ со своей стороны пообещала, что лично передаст мэру столицы обращения научного сообщества и отметила, что на сегодня не видит никаких оснований, чтобы откладывать рассмотрение вопроса городской властью.

“Я обещаю от имени городской власти, что мы будем все делать для того, чтобы этого строительства не было и чтобы этот парк остался у киевлян”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В свою очередь О.БОГОМОЛЕЦ выразила убеждение, что оснований для задержки принятия необходимых решений нет.