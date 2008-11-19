Минобразования подписало договора о легализации программного обеспечения в органах власти

Киев. 19 ноября. УНИАН. Министерство образования и науки Украины подписало договора с производителями программного обеспечения о легализации ПО в органах государственной власти.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя департамента интеллектуальной собственности министерства Владимир ДМИТРИШИН.

По его словам, до конца 2010 года органы исполнительной власти Украины могут приобретать на льготных условиях компьютерные программы у подписавших договора компаний – производителей программного обеспечения. Договора подписаны с компаниями «Adobe», «Corel», «Embarcadero», Technologies, ABBYY, «Промт», «Лаборатория Касперского», «Доктор ВЕБ».

«Подписание договоров позволит государству сэкономить средства, оптимизировать использование ПО в институтах власти, а также легализовать ПО в органах госвласти», – отметил В.ДМИТРИШИН.

По его словам, кроме органов исполнительной власти, в данной программе легализации могут принимать участие и другие органы государственной власти (законодательной и судебной), госпредприятия, ведомства и организации Украины, которые относятся к сфере их управления.

В.ДМИТРИШИН отметил, что пока уровень использования нелицензионного ПО в органах власти остается достаточно высоким – по итогам инвентаризации, проведенной в 2008 году, около 52% ПО в органах власти являлось нелицензионным. В то же время он отметил, что с каждым годом ситуация улучшается – в 2007 году доля нелицензионного ПО в органах госвласти составляла 72%.

По мнению В.ДМИТРИШИНА, через три года доля нелицензионного ПО в органах госвласти снизится до 34-36%.