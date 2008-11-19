Определены претенденты на соискание ежегодной премии общенациональной программы «Человек года»

Киев. 19 ноября. УНИАН. Подведены итоги первого этапа экспертного определения претендентов на соискание ежегодной премии общенациональной программы «Человек года» за высшие профессиональные и общественные достижения.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор программы «Человек года» Аркадий РАЙЦИН.

По его словам, на сегодняшний день определены лидеры номинаций, которые являются наиболее реальными претендентами на соискание лауреатских званий “Человек года, - 2008”.

В экспертном определении претендентов на соискание лауреатских званий общенациональной программы «Человек года-2008» принимают участие свыше 800 экспертов, делегированных 200 организациями, учреждениями, заведениями, ассоциациями, союзами, фондами и СМИ.

А.РАЙЦИН отметил, что концепция программы, принятая еще в 1996 году, не изменилась.

По его словам, больше всего претендентов определено в номинации «Деятель искусства года».

А.РАЙЦИН сообщил, что в этом году эксперты определили 94 претендента на лауреатское звание в номинации «Деятель искусства года». В их числе, в частности, народный артист Украины, дирижер Иван ГАМКАЛО; известный театральный режиссер Андрей ЖОЛДАК-ТОБИЛЕВИЧ; лауреат Национальной премии Украины имени Т.Шевченко, писательница Мария МАТИОС; народная артистка СССР, лауреат государственной премии УССР им.Т.Шевченко, оперная певица Евгения МИРОШНИЧЕНКО; народный артист Украины, ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил ПОПЛАВСКИЙ; народная артистка Украины и СССР, лауреат Государственной премии Украины им. Т.Шевченко, оперная певица Мария СТЕФЮК.

Кроме того, экспертами было названо много спортсменов, которые могли бы претендовать на звание лауреата в номинации «Спортсмен года».

А.РАЙЦИН подчеркнул, что среди весомых претендентов в этой номинации есть олимпийские чемпионы 2008 года – Анна БЕССОНОВА, Наталья ДОБРИНСКАЯ, Василий ЛОМАЧЕНКО, Инна ОСИПЕНКО-РОДОМСКАЯ, Александр ПЕТРИВ, Виктор РУБАН.

А.РАЙЦИН сообщил, что в этом году очень большая конкуренция в номинации «Аграрий года». Всего названо 45 фамилий претендентов в этой номинации.

В номинации “предприниматель года” представлены предприниматели, которые в течение 2008 года имели весомые достижения в предпринимательской деятельности. Всего претендентами на звание лауреатов в этой номинации названо 53 фамилии предпринимателей.

А.РАЙЦИН сообщил, что на минувшей неделе Высший академический совет решил присудить международные специальные премии. На сегодняшний день обладателями международных и специальных премий определены народный артист Украины и России Филипп КИРКОРОВ; народный артист России Илья РЕЗНИК; Международная общественная организация “День крещения Руси”, почетным президентом которой является народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ; депутат Госдумы России, координатор депутатской группы по связям с парламентом Украины Александр ЛЕБЕДЕВ; лауреат Государственной премии СССР Евгений ЕВТУШЕНКО.

А.РАЙЦИН отметил, что это не окончательный перечень претендентов на соискание лауреатских званий в программе “Человек года”, экспертный опрос завершает 30 декабря 2008 года и перечень претендентов может изменяться.

А.РАЙЦИН также сообщил, что нынешняя, тринадцатая общенациональная программа “Человек года-2008” будет иметь достаточно много ноу-хау, приятных сюрпризов и ощутимых изменений.

“Мы рассматриваем цифру 13 исключительно в оптимистическом смысле, поэтому эта церемония будет как никогда богата сценическими, постановочными сюрпризами и будет очень оптимистична”, - сказал он.