Как управлять HR-бюджетом в условиях финансового кризиса?

Крупнейший портал по трудоустройству JOB (http://job.ukr.net) предложил украинским HR-ам новую прогрессивную модель управления HR-бюджетом. Она имеет два значительных отличия от всех существующих: во-первых, позволяет самостоятельно назначать стоимость своих вакансий, а во-вторых - управлять их позицией в списках вакансий.

Поиск работы с помощью Интернета является одним из самых популярных способов трудоустройства в Украине. Поэтому не удивительно, что практически все работодатели и рекрутинговые агентства используют Интернет-рекрутинг в качестве основного инструмента поиска персонала. Новая версия крупнейшего портала по трудоустройству JOB предложила работодателям принципиально новый подход к управлению HR-бюджетом в рамках Интернет-рекрутинга.

Предложенння модель HR-бюджетирования имеет два значительных отличия от всех существующих: во-первых, она позволяет самостоятельно назначать стоимость своих вакансий, а во-вторых - управлять их позицией в списках вакансий. Для этого нужно лишь пополнить баланс, после чего можно приступать к работе с продвижением вакансий.

Данный механизм идеально подходит в большинстве ситуаций, в которых работают наши HR-менеджеры. Например, когда необходимо срочно найти конкретного специалиста и вакансию нужно выводить на топ-позиции, или же когда у компании количество вакансий динамично изменяется, а бюджет ограничен.

Главными преимуществами новой модели HR-бюджетирования от JOB является ее ценовая демократичность, доступная абсолютно всем, гибкость управления и возможность рационально расходовать бюджет на подбор персонала. Например, если в компании появляется срочная вакансия, которую необходимо закрыть в кратчайший период, то лучше всего будет назначить для нее максимальную цену, что позволит показать ее наибольшему количеству соискателей. Если же вакансия несрочная, можно назначить среднюю цену и держать ее в верхних рядах первой страницы, обеспечив достойный отклик. Таким образом, модель HR-бюджетирования от JOB сделала Интернет-рекрутинг доступным не только для крупных компаний, а и для представителей малого бизнеса с ограниченными HR-бюджетами. Это особенно актуально в условиях текущего финансового кризиса и высокой стоимости услуг других JOB-сервисов.