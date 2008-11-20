Киев. 20 ноября. УНИАН. ЗАО «Укрпроминвест» рассматривает возможность строительства элеватора на 150 тыс. тонн зерна в Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор ЗАО «Укрпроминвест» Алексей ПОРОШЕНКО.

По его словам, "Укрпроминвест" ведет переговоры с двумя немецкими компаниями. «Компания уже ведет переговоры. Есть две фирмы, которые могут дать кредит и сами построить элеватор», - сообщил А.ПОРОШЕНКО.

Он также сообщил, что если компании удастся договориться о получении кредита, она уже в текущем году начнет строительство элеватора на 150 тыс. тонн в Крыжопольском районе (Винницкая обл.), рядом с имеющимся заводом компании, поскольку там уже сформирована инфраструктура, есть площадка, подведен газ, электроэнергия.

А.ПОРОШЕНКО отметил, что необходимость в строительстве элеватора возникла в связи с высокой платой за хранение зерна на других элеваторах. «Собственники элеваторов, на которые мы поставляем зерно, нас грабят на всем», - добавил он.

Он сообщил, что элеватор на 150 тыс. тонн стоит приблизительно 15 млн. долл.

Кроме того, он сообщил, что в текущем году компания собрала 300 тыс. тонн зерновых, включая кукурузу. Также он отметил, что компания обрабатывает 100 тыс. га земли и на сегодня не планирует расширять площади.

Справка УНИАН. Концерн "Укрпроминвест" основан в 1993 году.

Основателями группы "Укрпроминвест" являются Корпорация "Рошен" и все кондитерские фабрики, которые в нее входят, "Ридна марка", промышленно-инвестиционный холдинг "Богдан", ОАО "Черкасский автобус", Луцкий автомобильный завод, ООО "Агропродинвест", ООО "Укравтозапчастина".

Валовая прибыль предприятий группы за 2006 год составила почти 11 млрд. грн.