Госкомпредпринимательства предлагает снизить с 25 до 15% налог на прибыль, направленную на реинвестирование в производство

Киев. 20 ноября. УНИАН. Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициирует принятие на законодательном уровне мер для преодоления последствий финансового кризиса, в частности по снижению ставок налогообложения части прибыли, направленной на реинвестирование, с 25 до 15%.

Об этом сегодня сообщил глава Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня необходимо внедрить льготное налогообложение той части прибыли, которая реинвестируется в производство. Это та часть средств, которая направлена на покупку нового оборудования, модернизацию основных средств», - сказал он.

Также он предлагает отменить около 10 местных налогов и сборов, которые приносят в государственный бюджет меньше 0,1% поступлений. «Расходы на администрирование, которые сегодня несет бизнес при уплате этих налогов и сборов, значительно превышают поступления в бюджеты. Мы предлагаем эти 10 налогов и сборов сократить», - заявил глава Госкомпредпринимательства.

«Мы предлагаем внедрить новые проценты в амортизации, что даст возможность предпринимателям уменьшить базу, с которой они платят налог, и поддержать собственную материально-техническую базу», - сказал К. ВАЩЕНКО.

По его словам, сегодня предприниматели задолжали Пенсионному фонду более 1,7 млрд. грн. Он считает, что необходимо ввести отсрочку на выплату штрафов по отчислениям в Пенсионный фонд на 36 месяцев, по желанию предприятия. И эти средства, которые платят предприниматели, должны поступать на погашение самой задолженности, «что позволит защитить работников, которые сегодня-завтра могут быть уволены».

Облегчить доступ малых предприятий к кредитным ресурсам предлагается путем возмещения государством части ставки по микрокредитам для малого бизнеса. Таким образом, по словам К .ВАЩЕНКО, до 1 млн. человек будут иметь возможность быть занятыми в малом предпринимательстве.

Он предлагает также упростить ликвидацию юридических лиц.

Упрощение разрешительной системы, которое предлагает комитет, аналогично европейской практике «молчаливого согласия». Речь идет о том, что если по истечении 10 дней после подачи всех необходимых документов на регистрацию предприятия предприниматель не получил ответа, то это означает, что он получил разрешение на деятельность.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации негативных последствий финансового кризиса для субъектов хозяйственной деятельности» комитет планирует в ближайшее время вынести на рассмотрение парламентом.