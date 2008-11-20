В Украине сегодня стартует регулярный чемпионат женской Украинской баскетбольной лиги

Киев. 20 ноября. УНИАН. В Украине сегодня стартует регулярный чемпионат новой женской Украинской баскетбольной лиги (УБЛ) сезона 2008/09, в котором примут участие десять отечественных клубов.

Об этом сегодня заявил президент женской УБЛ, заслуженный тренер Украины Владимир РЫЖОВ во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.РЫЖОВА, новый чемпионат инициировали спонсоры, которые обратились к нему и предложили применить свои умения и знания для создания женской лиги при их поддержке. Проведя ряд переговоров, тренер согласился реализовать такую идею.

Президент женской УБЛ отметил, что в большинстве регионов ее организацию поддержали, и сформировали команды для участия в соревнованиях. Он добавил, что, по договоренности с руководством Украинской баскетбольной лиги и спонсорами, в сезоне 2008/09 будут играть десять команд, хотя желающих принять участие было больше.

Новоорганизованная женская Украинская баскетбольная лига ставит перед собой ряд заданий по популяризации баскетбола в государстве.

«Это развитие женского баскетбола, подготовка игроков высокого класса, подготовка игроков для национальной сборной, помощь молодежным командам, а также, по мере финансовых возможностей, возвращение в Украину игроков сборной, которые выступают в иностранных клубах», - сказал В.РЫЖОВ.

Справка УНИАН. Регламент чемпионата: 10 клубов в два круга проведут между собой матчи, в которых определится 8 команд, которые продолжат борьбу за награды в играх серии плей-офф. В марте 2009 года будет проведен Кубок женской УБЛ.

Состав участников: “Днепр” (Днепропетровск), “Динамо” – НПУ им. Драгоманова (Киев), “Южная Пальмира” (Одесса), “Галицкая Академия” (Ивано-Франковск), КПУ (Запорожье), “Луганские ласточки”, БК “Донбасс” (Донецк), “Черкассы-Марель”, ТНУ (Симферополь) и “Политехника”-Галичина (Львов).