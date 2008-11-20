Украинская интеллигенция призывает руководство России и россиян почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Киев. 20 ноября. УНИАН. Украинская интеллигенция обращается к руководству России и россиянам с призывом почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал председатель Конгресса украинской интеллигенции Иван ДРАЧ.

«Мы обращаемся к российской интеллигенции, к российскому народу с просьбой в поминальный день, 22 ноября, присоединиться к нашей молитве и зажечь свечу памяти по миллионам невинных жертв тоталитарного сталинского режима», - говорится в заявлении.

При этом, комментируя высказывание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который утверждает, что «говорить о том, что существовала цель уничтожения украинцев – это означает противоречить фактам и пытаться придать националистический подтекст общей трагедии”, авторы заявления заметили: «Мы понимаем: великодержавно настроенному российскому политику тяжело отказываться от наследия советского режима, который отдал преимущество русскому языку и российской истории в строительстве коммунистического общества. Тяжело осудить Сталина, а потому с недавних пор российская власть признает его «эффективное правление» и в таком плане корректирует школьные учебники».

«Но даже Президенту России, - подчеркивается в заявлении, - не удастся защитить режим Сталина, ведь в тюрьме народов, где правила Коммунистическая партия, страдали все нации, а среди них и российский народ, который понес большие жертвы».

Украинская интеллигенция выражает возмущение тем, что «вопреки тому, что цивилизованный мир признает Голодомор 1932-1933 годов в Украине преступлением коммунистической системы, Президент Российской Федерации позволяет себе брать в кавычки само слово Голодомор”.

Как отмечается в документе, украинский народ разделяет скорбь по убиенным голодоморами и гулагами представителям всех порабощенных советским режимом наций, а потому «высшему руководству дружеского нам государства нужно бы склонить голову в скорбном чествовании памяти миллионов невинно погибших украинских крестьян».