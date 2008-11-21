Компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" провела социологический опрос в г. Ровно 15-18 ноября.

Методом квотной выборки были опрошены 651 жителей Ровно старше 18 лет.

Отвечая на вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах городского головы, симпатии респондентов распределились следующим образом:

23% респондентов еще не определились со своим выбором,

среди определившихся:

1. Светлана Богатырчук-Кривко - 37,1%

2. Владимир Хомко - 24,9%

3. Юрий Бобчук - 10,8%

4. Николай Сорока - 8,6%

5. Василий Червоний - 6,7%

Рейтинги остальных кандидатов находятся в пределах социологической погрешности. Всего в выборах городского головы г.Ровно принимают участие 23 кандидата.

На вопрос: «Должен ли мер города избираться по партийному признаку?»

73% респондентов высказались против избрания по партийной принадлежности.

Более 61% ровенчан не готовы поддержать В.Хомка, как представителя действующей власти, ни при каких обстоятельствах; еще 18% посчитали, что поддержка со стороны администрации скорее будет оценена ними, как негативная характеристика кандидата.

По итогам социологического опроса высока вероятность того, что в Украине появится третья женщина-мэр.

Досрочные выборы городского головы г.Ровно назначены в связи со смертью 12 февраля 2008 года действующего мэра 65-летнего Виктора Чайки.

Виктор Анатолиевич Чайка был одним из самых популярных мэров Украины. Он избирался на этот пост трижды в 1998, 2002 и в 2006 годах. На последних выборах за него проголосовало 54,2% или 69.519 избирателей.

4 сентября Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэров городов Мукачево и Ровно на 30 ноября. В мэры Ровно выдвигалась кандидатура Сергея Луценко, брата Юрия Луценко, но он впоследствии снял свою кандидатуру