Компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" провела социологический опрос в г. Ровно 15-18 ноября.
Методом квотной выборки были опрошены 651 жителей Ровно старше 18 лет.
Отвечая на вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах городского головы, симпатии респондентов распределились следующим образом:
23% респондентов еще не определились со своим выбором,
среди определившихся:
1. Светлана Богатырчук-Кривко - 37,1%
2. Владимир Хомко - 24,9%
3. Юрий Бобчук - 10,8%
4. Николай Сорока - 8,6%
5. Василий Червоний - 6,7%
Рейтинги остальных кандидатов находятся в пределах социологической погрешности. Всего в выборах городского головы г.Ровно принимают участие 23 кандидата.
На вопрос: «Должен ли мер города избираться по партийному признаку?»
73% респондентов высказались против избрания по партийной принадлежности.
Более 61% ровенчан не готовы поддержать В.Хомка, как представителя действующей власти, ни при каких обстоятельствах; еще 18% посчитали, что поддержка со стороны администрации скорее будет оценена ними, как негативная характеристика кандидата.
По итогам социологического опроса высока вероятность того, что в Украине появится третья женщина-мэр.
Досрочные выборы городского головы г.Ровно назначены в связи со смертью 12 февраля 2008 года действующего мэра 65-летнего Виктора Чайки.
Виктор Анатолиевич Чайка был одним из самых популярных мэров Украины. Он избирался на этот пост трижды в 1998, 2002 и в 2006 годах. На последних выборах за него проголосовало 54,2% или 69.519 избирателей.
4 сентября Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэров городов Мукачево и Ровно на 30 ноября. В мэры Ровно выдвигалась кандидатура Сергея Луценко, брата Юрия Луценко, но он впоследствии снял свою кандидатуру