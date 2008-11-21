Почти 40% жителей г.Ровно поддерживают кандидатуру Богатырчук-Кривко на должность городского председателя - опрос

Киев. 21 ноября. УНИАН. 37,1% жителей города Ровно поддерживают кандидатуру заместителя городского председателя по гуманитарным вопросам и вопросам социальной защиты населения Светланы БОГАТЫРЧУК-КРИВКО на должность городского председателя г. Ровно.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп", которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

Второе место занимает директор предприятия “Ровнооблводоканал” Владимир ХОМКО, его готовы поддержать 24,9% жителей г. Ровно. 10,8% опрошенных поддерживают руководителя городского управления жилищно-коммунального хозяйства Юрия СОБЧУКА. За бывшего председателя Ривненской облгосадминистрации и экс-заместителя министра регионального развития и строительства Николая СОРОКУ готовы проголосовать 8,6% опрошенных и 6,7% ривненчан выступают за председателя областной организации Украинской народной партии Василия ЧЕРВОНИЯ. 23% опрошенных до сих пор не определились со своими симпатиями. Всего в выборах мэра г. Ровно принимают участие 23 кандидата.

Как отметил на пресс-конференции эксперт "Нью Имидж Маркетинг Групп" Дмитрий ГРОМАКОВ, согласно результатам опроса 73% респондентов выступили против избрания мэра по партийной принадлежности. Также 61% горожан не готовы поддержать В.ХОМКО как представителя действующей власти ни при каких обстоятельствах, еще 18% опрошенных считают, что поддержка со стороны администрации, скорее всего, будет расцениваться ими как негативная характеристика кандидата.

Соцопрос проводился 15-18 ноября в г. Ровно, методом квотной выборки был опрошен 651 житель города старше 18 лет.

Досрочные выборы городского председателя г. Ровно назначены в связи со смертью 12 февраля 2008 года тогдашнего мэра 65-летнего Виктора Чайки. В.Чайка избирался на эту должность трижды: в 1998, 2002 и 2006 годах. На последних выборах за него проголосовали 54,2% избирателей.

4 сентября Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэров г. Мукачево и г. Ровно на 30 ноября.