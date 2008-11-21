Червоненко: ликвидацией Нацагентства по Евро-2012 правительство пытается отстранить Президента от участия в подготовке страны к чемпионату

Киев. 21 ноября. УНИАН. Председатель Национального агентства по подготовке к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году Евгений ЧЕРВОНЕНКО убежден, что путем ликвидации возглавляемого им агентства правительство пытается устранить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от участия в подготовке страны к чемпионату.

Об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Евро-2012 - важный имиджевый проект, на котором выгодно строить предвыборный пиар президентских гонок. Устранив агентство, возглавляемое человеком Президента, правительство тем самым отстранило самого Президента от подготовки Евро-2012”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он сообщил, что разговаривал с главой государства по поводу своих дальнейших действий, но пока никаких указаний от него не получал.

“Я ожидаю приказа Президента и его решения. Я солдат. Но до сих пор не обнародовано постановление правительства о нашей ликвидации, так что ни я, ни Президент не можем ни на что реагировать”, - отметил председатель Нацагентства.

На вопрос журналистов о вероятности остановки Президентом решения Кабмина, он ответил: “Не комментирую”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 19 ноября принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.