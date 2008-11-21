Червоненко намерен на съезде НУ лично узнать у Васюника причины ликвидации Нацагентства по Евро-2012

Киев. 21 ноября. УНИАН. Экс-председатель Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО считает, что инициатива ликвидировать агентство надлежит вице-премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ и намерен лично спросить у него о причинах такого решения.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На предстоящем съезде, “Нашей Украины” задам ему (вопрос о причинах ликвидации - УНИАН) как партиец, мы оба члена политсовета, глаза в глаза. У меня есть свой авторитет в партии”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он, в частности, отметил, что пункт о ликвидации Нацагентства в повестку дня заседания Кабинета Министров был внесен с голоса именно вице-премьером И.ВАСЮНИКОМ без предварительного обсуждения в правительственном комитете и без согласования с министрами-нашеукраинцами. Кроме этого, по его словам, премьер Ю.ТИМОШЕНКО и министры “по несколько раз переспрашивали у И.ВАСЮНИКА, согласовал ли он это предложение с Президентом”, на что вице-премьер ответил, что это его решение.

Е.ЧЕРВОНЕНКО убежден, что подтверждением его слов также служит поспешность, с которой принималось решение. “Они забыли в лихорадке с меня снять (полномочия - УНИАН) главного менеджера по инфраструктуре страны. Я еще им остаюсь”, - сказал он.

Экс-председатель отметил, что его лично не было в Украине (он был в польском городе Познань - УНИАН), а также в Киеве не было Президента Виктора ЮЩЕНКО, который находился с поездкой в Харьковской области. Кроме того, заметил он, на заседание правительства был приглашен президент ФФУ Григорий СУРКИС, а представитель Агентства – нет.

«К сожалению, эти грязные игры инициировал вице-премьер Украины Иван ВАСЮНИК, мой однопартиец, который якобы позиционировал себя как человек Президента. Выходит, что этот персонаж не видит своего будущего рядом с Президентом и решил срочно переметнуться в другой лагерь», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 19 ноября принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футбола 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.