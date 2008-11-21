Червоненко не исключает возможность обжалования решения правительства о ликвидации Нацагентства по Евро-2012

Киев. 21 ноября. УНИАН. Председатель Национального агентства по подготовке к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году Евгений ЧЕРВОНЕНКО не исключает возможность обжалования решения правительства о ликвидации агентства.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“Мы думаем над этим”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, многие юристы подтвердили, что он сможет выиграть это дело. Но теперь председатель агентства не совершает каких-либо действий и ожидает решения Президента Виктора ЮЩЕНКО.

“Я посоветуюсь с Президентом, как это будет нужно стране сегодня. Я могу закрыть свои амбиции и сделаю так, как скажут”, - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 19 ноября принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.