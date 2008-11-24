Необходимо пересмотреть кандидатуры председателей райгосадминистраций в связи со случаями незаконной передачи земли – эксперт

Киев. 24 ноября. УНИАН. Необходимо пересмотреть кандидатуры тех, кого сегодня назначают на должности председателей районных государственных администраций, в связи со случаями незаконной передачи земли.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением прав граждан, взаимодействия с общественными и другими организациями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Александр РЯБЕКА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Это в их компетенции – выдавать разрешения на землю», - сказал А. РЯБЕКА.

Он назвал последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины декларативными и отметил, что на сегодня конкретных действий относительно борьбы с незаконными операциями с земельными участками, в частности под Киевом, нет.

«На законодательном уровне у нас все нормально. Необходимо сотрудничество правительства, президента и правоохранительных органов», - утверждает депутат.

По его словам, «комитет должен не сам с этим бороться. Нужна система, необходимо чаще проводить заседания СНБО».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября на заседании Совета национальной безопасности и обороны обсуждался вопрос о выполнении решений этого органа в сфере регулирования земельных отношений. По словам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, почти 70% задач СНБО Украины, связанных с земельными отношениями, не выполнено.

В.ЮЩЕНКО также заявил о намерении поднять вопрос об отставке тех, кто проигнорировал исполнение решений СНБО.

Президент указал на просчеты политики в сфере земельных отношений. В частности, ни правительство, ни Госкомзем ничего не сделали для упрощения системы оформления правоустанавливающих документов на землю, а также для налаживания системы регистрации правоустанавливающих документов на земельные участки.