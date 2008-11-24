Организация ”Наше будущее” положила начало Национальному молодежному конкурсу “Студент страны“

Киев. 24 ноября. УНИАН. Всеукраинская молодежная общественная организация ”Наше будущее” к Международному дню студента положила началу новому ежегодному Национальному молодежному конкурсу “Студент страны“.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Оргкомитета конкурса и председатель правления ВМОО ”Наше будущее ” Владимир ГАВРИШ сегодня во время презентации проекта в УНИАН.

“Это социальный проект, направленный на развитие молодого поколения, пропаганды успешных дел и людей, формирования стремления к сохранению и развитию национальной культуры, пропаганде здорового образа жизни, создание возможности молодым людям для проявления своих интеллектуальных, творческих, физических и духовных качеств”, - сказал В.ГАВРИШ.

Он сообщил, что в этом году прошла промо-акция популяризации конкурса, в рамках которой организаторы провели ряд презентационных пресс-конференций в 16-ти городах Украины и в Крыму. Заключительное промоционное мероприятие состоится 29 ноября в Киеве на базе медицинского университета им. А.А.Богомольца, во время которого жюри определит победителей по результатам промо-акции в трех направлениях: общественное, спортивное и художественное.

Собственно конкурс стартовал в августе 2008 года и будет продолжаться на протяжении 2009 года, до 17 ноября - Международного дня студента. К участию в конкурсе приглашаются студенты всех высших учебных заведений Украины 3-4 уровней аккредитации без ограничения формы и курса обучения.

Как сообщил В.ГАВРИШ, для участия желающим надо заполнить электронную анкету на сайте “Студент страны“, который вскоре начнет свою работу. Жюри изучит все анкеты и отберет 70 претендентов, из числа которых будут выбраны семь победителей, которые получат номинацию “Студент страны”.

Кстати, особенностью этого проекта, по словам его организаторов, является то, что он действительно национальный, поскольку не будет иметь региональных отборочных этапов. “То есть, все желающие со всей страны направляют анкеты, и из их числа выбираются победители, без отборочных туров в регионах”, - отметил председатель оргкомитета конкурса.

Относительно вознаграждений, то победители, как планируется, получат ежемесячные стипендии на полгода в размере около 1 тыс. грн. и поддержку в трудоустройстве по завершении вуза. Кроме этого, сейчас организаторы ведут переговоры с представителями финансовых фондов относительно возможности оплатить учебу “Студентов страны” за рубежом.