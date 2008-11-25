Федерации покера Украины и России выступают за предоставление этой игре олимпийского статуса

Киев. 25 ноября. УНИАН. Федерации покера Украины и России выступают за предоставление этой игре статуса олимпийской.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор Федерации покера Украины Диана ЮРАШ.

По ее словам, за год со дня основания федерации "покер в Украине развернулся, и теперь мы вместе с россиянами сотрудничаем, чтобы покер стал олимпийским видом спорта".

В свою очередь, президент Федерации спортивного покера России Дмитрий ЛЕСНОЙ отметил, что в России покер имеет статус спорта и, в соответствии с международными спортивными положениями, для получения покером статуса олимпийской игры необходимо создать организацию в составе как минимум двух стран, каковыми в данном случае будут выступать Украина и Россия.

По словам председателя Международной федерации спортивного покера Энтони ХОЛДЕНА, покер - "это ментальная игра, которая требует от игрока математических расчетов". "Когда вы играете в блек-джек или в рулетку - шансы против вас, когда вы играете в национальную лотерею - шансы против вас, когда вы играете в покер - шансы за вас, потому что вы играете, применяя свой интеллект и знание математики". Именно поэтому, по его убеждению, покер может быть приравнен к игре в шахматы или бридж и получить статус олимпийской игры. "Я убежден, что до 2012 года покер войдет в перечень Олимпийских игр", - сказал он.

Э.ХОЛДЕНА поддержал почетный президент Федерации покера Украины Гери БОУМЕН - британец украинского происхождения. "Покер - это соревнование, в котором нужно иметь трезвую голову, не "виски, сигару или ковбойский кольт, как кое-кто его ассоциирует".

Также Д.ЮРАШ сообщила, что с 25 по 30 ноября в Киеве пройдут турниры по спортивному покеру на Кубок Боумена, победитель которого станет участником телепроекта "Кубок Боумена: Бой чемпионов", который состоится в начале декабря.

Она также сообщила, что Федерация покера Украины была основана в октябре 2007 года со штаб-квартирами во Львове и Киеве, с организациями в 23 регионах. В феврале этого года Федерация покера Украины была признана Министерством по делам семьи, молодежи и спорта как организация, которой делегированы полномочия разработать программу развития спортивного покера в Украине на 4 года, предоставить соответствующие предложения по спортивной классификации, разработать правила судейства и проведения соревнований, проводить всеукраинские соревнования и осуществлять мероприятия по дальнейшему развитию этого вида спорта в Украине.

По словам Д.ЮРАШ, покер в Украине внесен в перечень временных видов спорта сроком до 1 марта 2010 года.