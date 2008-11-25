Киев. 25 ноября. УНИАН. Украина присоединилась к акции ООН “Человеческое достоинство и справедливость для всех нас”, которая продлится с 25 ноября до 10 декабря, когда во всем мире будут отмечать 60-ю годовщину со дня подписания Общей декларации прав человека.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО.

“Сегодня во всем мире стартует глобальная кампания – 16-дневная эстафета против гендерного неравенства, к которой в полной мере присоединилась Украина. Ни одно государство в мире не имеет страховки против насилия. К сожалению, мировая статистика, согласно которой каждая третья женщина испытывает насилие, также применима к Украине”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, в этом году в Украине на учете по фактам насилия находится 56 тысяч чел., в том числе 32 тыс. чел. - за физическое насилие и 24 тыс. чел. – за психологическое насилие. “При этом в 80% случаев жертвами являются женщины, а в 75% - женщины, которые вместе с детьми терпят насилие”, - отметил министр.

В свою очередь, координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ отметил, что защита прав человека является одной из важнейших задач Организации Объединенных Наций. “Статистика фактов насилия над женщинами свидетельствует о том, что мы живем в нецивилизованном мире. Мы сможем достичь цивилизованности только тогда, когда сможем обеспечить выполнение прав женщин”, - считает он.