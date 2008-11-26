Завтра на сессии Киевсовета фракция БЮТ будет инициировать вопрос о снижении до 1 гривни стоимости проезда в метро

Киев. 26 ноября. УНИАН. Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете завтра, 27 ноября, на заседании Киевсовета будет инициировать рассмотрение вопроса о снижении до 1 гривни стоимости разового проезда в столичном метрополитене.

Об этом сообщил лидер фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель фракции отметил, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева должны быть уменьшены, по меньшей мере, вдвое.

По словам А.ЗИНЧЕНКО, с помощью конкретных показателей он готов доказать, что рентабельность, предложенная в расчетах метрополитена относительно тарифов на проезд, завышена в 2,5 раза. По его словам, на сегодня рентабельность метрополитена составляет 24,2%, хотя законодательство запрещает коммунальным предприятиям иметь рентабельность свыше 10%.

А.ЗИНЧЕНКО также заметил, что в цене на проезд в столичном метро фактически предусмотрены средства, необходимые на капиталовложения, которые должны выделяться из бюджета, а также безосновательно включен налог на прибыль, расходы на коммунальные услуги, расходы, связанные с размещением рекламы в метро и т. п.

“Это миллионы и миллионы, которые фактически накапливаются в числителе (из которого обсчитывается цена – УНИАН), потом делятся на 2 миллиона киевлян, которые пользуются метро, и мы получаем цену, которая якобы приближается к двум гривням”, - сказал он.

По словам А.ЗИНЧЕНКО, все расчеты показывают, что себестоимость проезда в метрополитене не достигает 90 или 92 копеек. “И из 10% рентабельности было бы абсолютно нормально установить проезд стоимостью 1 гривня”, - заметил он. Оптимальным тарифом на проезд в наземном транспорте А.ЗИНЧЕНКО назвал 80 копеек.

Именно поэтому завтра на рассмотрение Киевсовета фракция БЮТ вынесет проект решения о снижении вдвое стоимости проезда в метрополитене.

А.ЗИНЧЕНКО выразил надежду, что завтра большинство депутатов Киевсовета поддержат эту инициативу фракции БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Киевская городская организация Блока Юлии Тимошенко распространила обращение к политическим силам и общественным организациям об отмене 2-гривневого тарифа на проезд в общественном транспорте. В документе отмечалось, что 27 ноября столичная организация БЮТ проведет акцию с требованиями уменьшить тариф на проезд в общественном транспорте.

Как известно, с 4 ноября в Киеве в 3-4 раза повышены тарифы на проезд в общественном транспорте.