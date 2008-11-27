Политолог Карасёв считает маловероятным создание коалиции в парламенте на будущей неделе

Киев. 27 ноября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает маловероятным создание коалиции в Верховной Раде на будущей неделе.

Такое мнение В.КАРАСЁВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя обращение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости возобновления деятельности демократической коалиции.

“Коалиция до 1 декабря не будет создана. Она может быть создана только уже после 2 декабря. Но я не думаю, что это возможно на следующей неделе”, - сказал В.КАРАСЁВ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО фактически выдвинула ультиматум президентской стороне. “Возможно, Юлия ТИМОШЕНКО настроена на какие-то радикальные действия. Она где-то чувствует дыхание отставки, и потому она становится более радикальной и иногда даже ультимативной. Несмотря на это, БЮТ готовится к выборам, и если дыхание отставки будет становиться все более реальным, она (ТИМОШЕНКО) будет требовать одновременные досрочные и парламентские, и президентские выборы. Я думаю, с этим и связан ультиматум к Президенту”, - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Ю.ТИМОШЕНКО в последний раз, по ее словам, обратилась к В.ЮЩЕНКО и к его политической силе восстановить в парламенте демократическую коалицию в усиленном формате с участием фракции Блока Литвина.

«Я хочу, чтобы все самые высокие должностные лица понимали, что сейчас уничтожение коалиции и работы Верховной Рады - это не выпад против ТИМОШЕНКО, а против Украины. И потому я обращаюсь к Президенту Украины с последним предложением восстановить демократическую коалицию, учитывая ответственность, которую и Президент, и премьер, и депутаты демократической коалиции несут перед своими избирателями. Я хочу напомнить Президенту, что мы служим людям, а не собственным политическим амбициям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Одновременно она обратилась к Владимиру ЛИТВИНУ с официальным приглашением присоединиться к демократической коалиции, а также к делегатам съезда «Нашей Украины» с просьбой принять решение о возвращении фракции НУ-НС в состав демократической коалиции с участием фракции Блока Литвина.

Премьер отметила, что в случае, если до конца этой недели не будет восстановлена демократическая коалиция, БЮТ будет искать «другие варианты и другие возможности».