В Национальной опере Украины состоится премьера спектакля Жолдака “Ленин love, Сталин love”

Киев. 27 ноября. УНИАН. В Национальной опере Украины 29-30 ноября в рамках мероприятий “Голодомор. 75-я годовщина памяти” состоится премьера спектакля режиссера Андрея ЖОЛДАКА “Ленин love, Сталин love” по мотивам романа Василия Барки “Желтый князь”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил А.ЖОЛДАК.

“Это не социальный или политический спектакль. Я считаю, что каждый честный человек, каждый честный художник должен защищать территорию, на которой он получил гены. Этот спектакль – не массовый продукт. Это – мой ответ на эту тему”, - сказал А.ЖОЛДАК.

Режиссер также сообщил, что для него важно было сначала показать этот спектакль именно на Родине, в Киеве. “Завтра в Киев прибывает до 10 великих импресарио, которые едут посмотреть этот спектакль. Потом мы вместе с менеджерами попробуем показать его в других странах”, - сказал он.

А.ЖОЛДАК сообщил, что 29 ноября на Первом национальном канале будет прямая телетрансляция. “Мы ожидаем, что этот спектакль увидят около 10 миллионов зрителей”, - сказал режиссер.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры и туризма Украины, Украинского Института национальной памяти, на базе Черкасского академического областного музыкально-драматичного театра имени Тараса Шевченко.

Роман Василия Барки “Желтый князь” вышел отдельной книгой в Нью-Йорке в 1963 году.