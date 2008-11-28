Общественная организация «Центр социально-консервативной политики» представляет круглый стол: «Мировой кризис: в поисках выхода».

В работе круглого стола принимают участие депутаты Верховной Рады Украины и Государственной Думы РФ, представители творческой элиты, ведущие члены экспертного сообщества.

В числе участников круглого стола:

Юрий ШУВАЛОВ - заместитель секретаря президиума генсовета партии «Единая Россия»

Инна БОГОСЛОВСКАЯ - первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности

Константин КОСАЧЕВ - председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам

Валерий КОНОВАЛЮК - председатель Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств поставки в Грузию украинской военной техники

Андрей КОКОШИН - первый заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы РФ

Юрий БОЙКО - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности

Александр КАРЕЛИН - член Высшего совета партии «Единая Россия», трехкратный олимпийский чемпион

Евгений ФЕДОРОВ - председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ

Ирина ГОРИНА - член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и депутатской этики

Андрей ИСАЕВ - председатель Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы РФ

Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО - председатель подкомитета по вопросам увольнения судей и реагирования на нарушения законодательства в сфере правосудия Комитета Верховной Рады Украины

Алексей КОСТУСЕВ - председатель подкомитета по вопросам экономической конкуренции и антимонопольной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики

Юрий МИРОШНИЧЕНКО - член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики

Николай ПРИСЯЖНЮК - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений

Эдуард ПРУТНИК - член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации

Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны

Дмитрий СВЯТАШ - член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики

Юрий БУТ - председатель подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия

Ирина ОНИЩЕНКО - профессор, член-корреспондент Академии политических наук Украины, эксперт Совета Европы от Украины по вопросам образования и национальных меньшинств

Дмитрий ВЫДРИН - политический эксперт, политолог

Андрей СНЕГИРЕВ - меценат, издатель литературного журнала «Радуга»

Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ - депутат Киевсовета IV созыва, Блок Виталия Кличко, член комиссии по вопросам молодежи, семьи и спорта

Мероприятие состоится во вторник 2 декабря 2008 года в 14:00

по адресу: ул. Б Хмельницкого, д. 53, отель «Опера», конференц-зал «Симфония».

Регистрация – с 13:30.

По окончании официальной части мероприятия состоится неформальный обмен мнениями между участниками и гостями круглого стола, представителями ЦСКП и журналистами.

NB! Количество мест в конференц-зале ограничено. Аккредитация представителей СМИ осуществляется до 17:00 1 декабря. Телефон для аккредитации: 8(044)353-77-46

СПРАВКА: Общественная Украинская организация «Центр социально-консервативной политики» создана в 6 октября 2008 года (Президент – Юрий Липчевский).

В своей работе она опирается на позитивный опыт, накопленный российским «Центром социально-консервативной политики» (основан в 2005 году), который уже стал общепризнанным и влиятельным институтом прогнозирования и выработки общественно-значимых решений, своего рода частным клубом по обсуждению общественных проблем.

Ценности социального консерватизма актуальны для любой страны, идущей по пути развития демократических институтов, при этом ключевая особенность украинского Центра социально-консервативной политики в том, что его деятельность носит ярко выраженный межпартийный характер.

ЦСКП в Украине представляет открытую дискуссионную площадку для руководителей профильных парламентских комитетов, заинтересованных органов исполнительной власти, разработчиков законопроектов, экспертов и творческой интеллигенции высокого уровня, которая дает возможность общественным деятелям новой формации вести постоянный и конструктивный диалог.