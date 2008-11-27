В условиях кризиса Ассоциация налогоплательщиков может стать объединяющим звеном между властью и бизнесом - Онищук

Киев. 27 ноября. УНИАН. Ассоциация налогоплательщиков Украины (АНУ), в условиях кризиса, может стать объединяющим звеном между властью и бизнесом, отметил президент Ассоциации, министр юстиций Николай ОНИЩУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 10-летию создания АНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что за время существования организацию удалось провести масштабную работу по формированию у населения культуры уплаты налогов. Так, за 10 лет Ассоциацией проведено более 3 тыс. семинаров с общим количеством участников 152 тыс. человек, организовано более 100 конференций и «круглых столов». В ряде регионов территориальными отделениями Ассоциации созданы собственные печатные издания (Ивано-Франковск, Одесса, Ривне, Житомир и другие).

Также Н.ОНИЩУК подчеркнул, что АНУ активно проводило работу по предоставлению юридических консультаций налогоплательщикам и представляло их интересы в судах. Так, за время своего существования АНУ обеспечила юридическое сопровождение около 4 тыс. дел.

Кроме того, по словам Н.ОНИЩУКА, Ассоциация всегда принимала активное участие в подготовке и доработке нормативных документов в сфере налогообложения.

Н.ОНИЩУК также отметил важность организованного с участием АНУ Всеукраинского конкурса «Налоги глазами детей».

«Уверен, что воспитание добросовестного налогоплательщика должно формироваться с детства. Именно поэтому Ассоциация налогоплательщиков выступила соорганизатором Всеукраинского конкурса «Налоги глазами детей». Только таким образом мы формируем у подрастающего поколения понимание роли и места налогов в жизни государства и общества», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация "Ассоциация налогоплательщиков Украины" создана 27 ноября 1998 года в Киеве. На сегодня членами Ассоциации являются около 6 тыс. предприятий, на которых работают более 3,5 млн. человек.