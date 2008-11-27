Американский ученый Таугер презентовал в Киеве книгу “Голод, голодомор, геноцид?”

Киев. 27 ноября. УНИАН. Американский ученый, профессор университета Западной Вирджинии Марк ТАУГЕР презентовал сегодня в Киеве книгу “Голод, голодомор, геноцид?”, посвященную Голодомору в Украине.

Как сообщил М.ТАУГЕР сегодня на пресс-конференции в УНИАН, книга подготовлена по материалам работы в архивах России и Украины.

По его словам, в книгу вошли все его статьи по этому вопросу, которые ранее были опубликованы в научных журналах разных стран. По словам М.ТАУГЕРА, книга посвящена не только самому голоду в Украине 1932-1933 годов, но и непосредственно причинам, которые привели к этому.

Книга содержит 7 разделов: “Зерновой кризис или голод?”, “Сталин, советское сельское хозяйство и коллективизация”, “Урожай 1932-го и голод-1933”, “Природные катаклизмы и человеческий фактор в период голода 1931-1933 гг. в Советском Союзе”, “Статистические фальсификации в Советском Союзе: практический сравнительный анализ – прогнозы, отсутствие объективности и доверия”, “Народный комиссариат земледелия” и “Модернизация в советском сельском хозяйстве”.

Как сказал М.ТАУГЕР, значительная часть материалов книги базируется непосредственно на свидетельствах украинских крестьян. Он отметил, что значительная часть свидетелей главной причиной Голодомора называют именно небольшой урожай, а не спланированные действия советской власти по вывозу продовольствия с территории Украины.

М.ТАУГЕР отметил, что книга является упрощенным описанием истории голода, но даже из него видно, что отыскать в этом событии составляющие геноцида достаточно тяжело.

По его убеждению, голод 1932-1933 годов возник прежде всего в результате природных катаклизмов – погодных условий и других событий. “Трактовка причин голода – закономерный исторический вопрос, по поводу которого ученые, наверно, будут дискутировать долгие годы. Если украинская власть решит вмешаться в этот непрерывный академический спор, стоит ожидать определенных нежелательных последствий”, - сказал американский ученый.

В свою очередь главный редактор еженедельника «2000», соиздатель книги Сергей КИЧИГИН отметил, что данный труд интересен и уникален тем, что автор подошел к анализу Голодомора с сугубо научных позиций специалиста по проблемам сельского хозяйства. Он отметил, что в книге предоставлены обоснованные доказательства того, что цифры урожайности тех лет, которые на сегодня приводятся многими отечественными историками, не отвечают действительности и значительно завышены.